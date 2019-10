Filip Ingebrigtsen gikk hardt ut på årets utgave av Hytteplanmila og lå i front sammen med lillebror Jakob Ingebrigtsen lenge.

Men med tre kilometer igjen av totale ti, måtte Filip Ingebrigtsen slippe opp. Han endte som nummer tre, knappe minuttet bak lillebror og vinner Jakob.

– Kroppen var ikke helt på lag i dag. Jeg følte meg veldig bra første to-tre kilometerne, men så meldte den magekrampen seg, sier Filip Ingebrigtsen til TV 2.

Under VM måtte 26-åringen bryte under finalen på 5000-meteren grunnet smertene i magen. Filip Ingebrigtsen beskrev da smertene som «at han hadde en kniv i magen».

På Ringerike lørdag kom altså smertene tilbake.

– Er det bekymringsfullt?

– Absolutt. Nå har jeg tatt det rolig siden VM og tenkte liksom at det skulle ha gått seg til, og at jeg hadde hentet meg inn igjen, men når det kommer så fort og så tidlig, så er det tydelig at det er et problem muskulært eller et eller annet. Så jeg må få en ordentlig utredning på det.

Han forteller at han ikke har hatt slike plager tidligere og at han nå må finne ut hvor problemet ligger.

– Jeg må høre med de som kan det og høre om det er muskulært, få tatt ultralyd eller noe for å se om det er en skade eller et eller annet, sier mellomste Ingebrigtsen.

Trener og pappa Gjert Ingebrigtsen deler sønnens bekymring og forteller at de skal få undersøkt det i løpet av få dager.

– Det der er ikke bra. Vi har allerede igangsatt et apparat for å se på det så fort som overhodet mulig, så jeg regner med at allerede mandag så har vi noen til å se på det, forteller han til TV 2.

– Vi må få tatt en MR for å se om det er en avrivning i en muskel. Nå virker det mer som en skade. Så vi må se litt nærmere på det og finne ut av hva det er, understreker Gjert Ingebrigtsen.