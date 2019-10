Tottenham-Watford 1-1

Dele Alli reddet Tottenham fra et pinlig hjemmetap mot bunnlaget Watford lørdag ettermiddag.

Midtbanespilleren stjal ballen fra en klønete Ben Foster og satte ballen i mål fire minutter før slutt.

På VAR-tavlen sto det «no goal», men dommeren pekte likevel mot midtsirkelen.

– Det sto da vitterlig på tavlen at den ikke var godkjent mens dommer peker. Men den er god, den, sa en lettere forvirret kommentator Robin Grov.

– Jeg var sikker på at ballen ikke traff hånden min, men når det skal vurderes begynner man jo å tenke om den gjorde det. Jeg er glad for målet, men vi trengte å vinne i dag, sier Dele Alli.

Marerittstart

Det startet på verst tenkelig vis for Tottenham. Daryl Janmaat fant Abdoulaye Doucouré med et presist innlegg mellom Tottenhams keeper og fosvar. Midtbanespilleren fikk en enkel jobb med å løpe inn 1-0.

– Det er en marerittstart for Tottenham, konkluderte TV 2s kommentator.

– Det er rett og slett sløvskap at alarmklokken hos Davinson Sanchez og Toby Alderweireld ikke går når Janmaat får ballen. De sover, og da blir man straffet på dette nivået, er TV 2-ekspert Petter Myhres nådeløse konklusjon.

– Soleklar straffe

Etter 36 minutter ropte Watford-spillerne på straffe da Gerard Deulofeu ble hindret av Jan Vertonghen inne i 16-meterfeltet. VAR sjekket situasjonen, men Tottenham slapp med skrekken.

– Det er straffe. Deulofeu blir truffet i ankelen. Han blir også hektet. Jeg mener det er klar straffe, sier Myhre.

– Det virker for meg som at dommerne blåser færre ganger. Listen ligger så høyt for å endre, så da blir det blåst færre straffer. For meg er dette en soleklar straffe, sier Myhre.

De hvite slet med å produsere sjanser mot bunnlaget og ble pepet av banen da pausesignalet lød.

Heung-min Son ble byttet inn ved pause, og sørkoreaneren satte fart i hjemmelaget. Allerede tre minutter ut i omgangen hamret Son ballen i tverrliggeren.

Tottenham hadde ballen i store perioder etter pause, men Watford kom på flere farlige kontringer.

Like før slutt reddet Alli ett poeng for hjemmelaget.