Mystisk gruppe står bak de massive demonstrasjonene

Gruppen kommuniserer blant annet på den krypterte meldingstjenesten Telegram, og har en egen app til smarttelefoner som følgere kan laste ned for å holde seg oppdatert på markeringer og demonstrasjoner.

I et forsøk på å få bukt med noe av uroen, beordret en spansk dommer at nettsiden til katalanske protestgruppen skulle stenges fredag. Det gikk imidlertid ikke lang tid før gruppen hadde nettsiden i drift igjen under et annet domene.

APP OG NETTSIDE: I dette bildet tatt torsdag besøker en av demonstrantene nettsiden til Tsunami Democratic. Foto: Lluis Gene

De markerte seg mandag forrige uke med en demonstrasjon på flyplassen i Barcelona, som førte til at flere flyvninger ble innstilt. Dette ble startskuddet for det som har vært en lang uke med massive demonstrasjoner.

Gruppen dukket først opp i september, og ble raskt støttet av sentrale katalanske separatister, som Carles Puigdemont. Deres uttalte hovedmål er å få spanske myndigheter til forhandlingsbordet for å få katalansk selvstyre.

Reuters skriver at en kilde hevder at spansk politi undersøker om Puigdemont er bak Tsunami Democratic, men dette er ubekreftet, og Puigdemont selv nekter kjennskap til personene bak organisasjonen.

– Jeg vet ikke hvem som står bak, bedyret den tidligere katalanske lederen fra sitt eksil i Brüssel.

Krever folkeavstemning

Catalonias regionpresident Quim Torra sa torsdag at han vil ha en ny folkeavstemning om katalansk løsrivelse.

Den forrige folkeavstemningen i 2017, der over 90 prosent stemte for løsrivelse fra Spania, ble erklært grunnlovsstridig av Spanias høyesterett og regjering.

Katalanske ledere ble tiltalt for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler, og flere av dem, med Catalonias tidligere president Carles Puigdemont i spissen, flyktet i eksil.

Spania utstedte denne uka en ny arrestordre på ham, og fredag troppet Puigdemont opp hos belgisk påtalemyndighet og gjorde det klart at han motsetter seg utlevering.

Izquierdo mener at man nå er tilbake til der man var for to år siden.

– Det er beklagelig, men når du ikke bruker politikken for å gjøre noe med situasjonen, så skjer dette, sier han.

TÅREGASS: Politistyrkene brukte fredag tåregass mot demonstrantene for å få de til å spre seg. Foto: Emilio Morenatti

Han sier at en politisk og god dialog med katalanerne ville ført langt lenger.

– Hvis man starter en dialog med de og gir noe og får noe, så vil denne politiske grupperingen minske. Nå er rundt 45 prosent for selvstendighet, men historisk sett ligger det på 25 prosent. Det er mange årsaker som har ført til denne eksplosjonen, sier han.

Regionpresident Torra har også sluttet seg til protestene, noe Izquierdo synes er underlig.

– Jeg tror ikke det finnes noe annet land i verden der presidenten støtter demonstrasjoner slik. Samtidig vil myndighetene sende politi mot disse demonstrantene. Det er en veldig schizofrenisk og rar situasjon i Catalonia, sier han.

Lammet av streik

Demonstranter har sperret en rekke veier, noe som har ført til at grensen mellom Spania og Frankrike er stengt.

Mens gatene fylles av demonstranter, er byen lammet av en generalstreik. En rekke arbeidere har sluttet seg til protestene, som også har ført til at en rekke flyavganger er innstilt.

Protestene har også fått konsekvenser for fotballglade og turister. Fredag ble det kjent at storoppgjøret mellom Barcelona og Real Madrid utsettes, mens landemerket La Segrada Familia måtte stenges.