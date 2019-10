Lørdag kveld kjempet seks gjenværende kjendiser om å få bli igjen i danse-konkurransen i Nydalen.

Etter en spennende duell mellom blogger Isabel Raad (25) og NRK-programleder Christian Strand (39), var det til slutt Raad som fikk minst stemmer og måtte legge danseskoene på hylla.

Uventet

– Helt ærlig hadde jeg aldri trodd jeg skulle komme så langt. Alle er så sykt flinke og jeg har seriøst sett at jeg har ikke vært på nivå med de andre, så det var helt greit at jeg røk ikveld, sa Raad etter det var klart at det var hun som røk.

Samtidig forsikret hun om én ting:

– Benjamin derimot kommer jeg til å henge mye med fremover, lo hun.

Se Isabels siste dans i videovinduet øverst i saken.

Strand kunne dermed puste lettet ut da det ble klart at han er sikret en uke til i konkurransen.

– Nå er jeg visst blitt en sånn duell-fyr! Jeg er så sykt glad, for det var jo jeg som hadde bestemt dette, og det hadde vært så kjedelig hvis det var nå det skulle ryke, og vi har stått på så mange uker, sa Strand da det ble klart at han fikk fortsette.

Denne sesongen har også tidligere Frp-politiker Per Sandberg (59), forretningskvinne Bahareh Letnes (29), TV-profil Adrian Sellevoll (21), tidligere Vålerenga-direktør Jan Tore Kjær (50), tidligere håndballspiller Trine Haltvik (54) og stortingspolitiker Sandra Borch (31) forlatt Skal vi danse.

GRUPPE-DUELL: Jentene teamet sammen i gruppa «Nobodys Angels», og knuste guttenes poengscore.

Gruppedans endret alt

Nytt for kvelden var at kjendisene selv kunne velge musikk og kostyme til sine danser, samt at deltakerne måtte lære en ekstra gruppedans hvor guttene og jentene skulle konkurrere mot hverandre.

Før gruppedansen lå guttene best an på poengtavla, men dette ble snudd på hodet etter at begge gruppene hadde fremført sine danser. Dommerne slaktet gutta og gav dem kun 24 poeng – mens jentene fikk ros og ble belønnet med 37 poeng.

«STARBOYZ»: Dommerne mente det ble for mye «armer og bein» i guttenes dans, og ga dem kun 24 poeng.

– Altså, jeg elsker dere, men her ser det ut som dere har satt sammen dansen på et nachspiel, uttalte dommer Merethe Lingjærde til en litt skuffet guttegjeng.

– Dere knuste jo de andre. Det var bare «woow», helt rått å se, skrøt dommer Egor Filipenko etter jentenes opptreden.

Hvis det hadde vært opp til dommerne måtte altså to av guttene i duell, men etter seernes stemmer ble det klart at Strand og Raad måtte kjempe om å få bli med videre.

I gruppedansen tok jentene med publikum på fest i fortiden med en Gatsby-inspirert dans til låta «A Little Party Never Killed Nobody», mens guttene danset til en miks-låt av Daft Punks «Harder Better Faster Stronger» og «Get Lucky».

Skal vi danse kan du se på TV 2 lørdager klokken 19.30 eller på TV 2 Sumo.