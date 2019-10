I en pressemelding opplyser Oslo politidistrikt at de har klart å lokalisere og identifisere en antatt gjerningsperson etter torsdagens inntrengning i Dagbladets nettavis.

Torsdag fikk Dagbladet, og fire andre nettsteder tilhørende Aller Media, publisert uønsket innhold.

Den antatt gjerningsperson er en ungdom som er bosatt utenfor Oslo.

– Politiet har gjort beslag av ungdommens datautstyr og vi vil etterforske saken videre ved gjennomgang av dette beslaget, samt videre oppfølgning med avhør. Vi kan opplyse at vi mener at hendelsen kan mulig settes i sammenheng med at passord har vært på avveie, sier seksjonssjef Rune Skjold i Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Torsdag denne uken ble de fem nettesidene Dagbladet, KK, Sol.no, seher.no og Din Side midlertidig stengt. Alle sidene tilhører Aller Media, og ledelsen åpnet tidlig for at de var utsatt for et hackerangrep.

Selve hackingen besto i grove påstander og utsagn, blan annet om pedofili. I en sak hos Dagbladet ble statsminister Erna Solberg (H) sitert på at «pedofili er greit (...)». Et fiktivt navn hadde byline på saken.