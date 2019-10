– Norsk Nato-bidrag årsak til at Litauen vil hjelpe

Daglig må de små baltiske landene leve med truende russisk militærnærvær, hackerangrep og falske nyheter fra naboen i øst.

I tillegg er flere titalls russiske spioner de siste årene blitt pågrepet og dømt i området.

– Jeg mener vi befinner oss i noe som minner om en krigstilstand med Russland. I en slik situasjon må allierte stille opp for hverandre, sier Marius Laurinavicius, som er seniorforsker ved tenketanken Institute for Policy Analysis i Vilnius.

Redd for Russland

Folk vi treffer på gata i den litauiske hovedstaden er enig. Russland er en vedvarende trussel mot det lille landet ved Østersjøen.

– Ja, det vil jeg si. Russland er et mektig og stort land, og har vist før at det ikke er redd for å bruke makt, sier Justa, en ung litauisk kvinne til TV 2.

De aller fleste litauere støtter derfor helhjertet opp om medlemskapet i NATO.

NATO vedtok i 2016 å berolige folk i Baltikum ved å opprette en flernasjonal militærstyrke, den såkalte Enhanced Forward Presence-styrken.

Her var Norge en av de første landene som meldte seg til innsats, og i dag er over 120 norske soldater utplassert i Litauen. Det har ikke gått upåaktet hen.

Redd for Russland: Litauiske Justa, som vi treffer på hata i Vilnius mener Russland er en reell trussel mot landet hennes. Foto: Aage Aune

Litauerne er takknemlige over at Norge bidrar så tungt inn i styrken og med det beskytter dem mot mulig russisk aggresjon.

Linas Kojala, som er direktør ved det litauiske senteret for Øst-Europa-studier mener Norges militærbidrag trolig er årsaken til at Litauen nå, ifølge et baltisk nyhetsbyrå vil hjelpe Frode Berg ut av russisk fengsel.

– Ja, det tror jeg. Litauen ser på Norge som et svært vennligsinnet land. Dere hjalp oss inn i NATO og har bidratt tungt i de ulike forsvarstiltakene som er satt i verk her siden 2014.

Treparts-utveksling

Litauens rolle i en spionutveksling, der Frode Berg trolig vil få sin frihet tilbake, ble kjent tidligere i uka gjennom det baltiske nyhetsbyrået BNS.

Utenrikspolitisk forsker Linas Kojala tror Norges NATO-bidrag i Litauen er årsak til at landet stiller opp for Frode Berg. Foto: Aage Aune, TV2.

TV 2 har snakket med egne kilder i statsapparatet i Litauen som bekrefter at det pågår forberedelser til en spionutveksling. Den russiske storavisa Kommersant har også fått bekreftet opplysningene gjennom informerte kilder i Moskva.

Det er etter alt å dømme en høyst komplisert og uvanlig operasjon som planlegges i Vilnius nå, der tre land altså er involvert, og tilsammen fem personer som i ulike land soner dommer for spionasje. Russland skal ha krevd to av sine fengslede spioner i bytte mot to litauere som har sittet fengslet i Moskva i to år. I tillegg skal altså Norge få Frode Berg.