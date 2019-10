Supertalentet Jadon Sancho kom for sent tilbake fra landslagsamlingen med England.

Nå straffes 19-åringen av Dortmund, skriver tyske Kicker.

Sancho er vraket fra kamptroppen til lørdagens oppgjør mot mot Mönchengladbach.

Det ble lenge spekulert i at årsaken til at Sancho ikke var med i troppen var en skade.

Men trener Lucien Favre valgte altså å straffe 19-åringen fordi stjerneskuddet ikke kom tidsnok til trening.

– Han hadde ikke et annet valg enn å reagere, skriver Kicker.

Sancho startet for England i 1-2-tapet mot Tsjekkia i EM-kvalifiseringen. Han ble benket i 6-0-seieren mot Bulgaria i den påfølgende kampen.

Det er ikke første gang kommer for sent eller mister treninger med Dortmund, skriver Expressen. I løpet av sesongen 2017/2018 ble han flyttet ned til U23-troppen etter at han kom for sent på trening ved flere tilfeller.

Sancho har denne sesongen spilt elleve kamper for Dortmund og vært innblandet i like mange mål. Engelskmannen har scoret fire mål og levert sju målgivende pasninger.

Stjerneskuddet har lenge stått på ønskelisten til Ole Gunnar Solskjær i Manchester United. Forrige måned bekreftet Borussia Dortmund at klubben møtte representanter fra Manchester United for overgangsdiskusjoner rundt Jadon Sancho.

Dortmund ville imidlertid ikke gi slipp på 19-åringen.

– Et møte har funnet sted. Manchester United inviterte mine rådgivere. Men det blitt gitt beskjed om at uansett hvor mye penger United er villig til å legge på bordet, så vil ikke vi selge ham i sommer, røpet Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc forrige måned.

– Dessuten gjorde også spilleren det klart at han ikke hadde noen intensjoner om å skifte klubb i sommer, slo han fast.