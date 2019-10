Se Jakob Ingebrigtsen løpe inn til rekord i vinduet øverst!

Saken oppdateres!

Med regn, knappe seks grader og glatt underlag lå ikke forholdene til rette for å sette rekorder på årets utgave av Hytteplanmila.

Men det skal mer til en litt utfordrende værforhold for å stoppe Jakob Ingebrigtsen, som i forkant av lørdagens løp ikke la skjul på at det hadde vært gøy å slå den norske rekorden.

19-åringen løp i mål på tiden 27,53 til ny Norgesrekord og løyperekord.

– Det er vel egentlig ganske fint vær for å løpe ti kilometer gateløp. Jeg kom ikke her for og nødvendigvis løpe fort, men jeg kom her for å kjempe om seieren. Jeg fikk dessverre ikke vært med i fjor, men i år var det veldig kjekt å være med, sier en fornøyd Jakob Ingebrigtsen til TV 2.

Den forrige rekorden på 10 kilometer gateløp var Sondre Norstad Moens tid 27,55 minutter.

Under fjorårets løp vant storebror Henrik Ingebrigtsen, som også satte ny løyperekord på 28.41 minutter. Den slo altså Jakob Ingebrigtsen med god margin.

– Så lekkert

Filip Ingebrigtsen gikk i tet fra starten av, men vekslet med lillebror Jakob underveis.

– Det er godt lagarbeid av Ingebrigtsen-brødrene, sier kommentator Johan Kaggestad om duoens taktikk.

De to passerte fem kilometer på 13.59 minutter. På det tidspunktet lå Jakob og Filip Ingebrigtsen 18 sekunder foran skjema til løyperekord.

Jakob fortsatte å dra foran Filip.

– Det er så lekkert å se på steget til den gutten. Det er nesten ikke motstand i steget hans. Han bare flyter avgårde, sier Kaggestad om Jakob Ingebrigtsen.

Da de passerte seks kilometer lå de fremdeles an til løyperekord og ny Norgesrekord.

Men Filip Ingebrigtsen falt av med tre kilometer igjen, mens lillebror Jakob holdt teten.

Han viste ikke tretthetstegn på de siste kilometerne og løp alene over målstreken.

– Det er imponerende løping av Jakob Ingebrigtsen, sier Kaggestad.

Filip Ingebrigtsen ble nummer tre på 28,43, som var en raskere tid enn i 2018.

Med lørdagens prestasjon kan Jakob Ingebrigtsen ta seg en velfortjent ferie, med 52.000 kroner i pengepremier i bagasjen.