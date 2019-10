Vil ha mer videoovervåkning

Et videoopptak TV 2 har fått tilgang på viser tre elever som går til angrep på en medelev på Oslo handelsgymnasium.

De tre voldsutøverne sparker eleven mens han ligger på bakken. Den grove volden ble utført i et friminutt torsdag formiddag.

Fredag sa rektoren ved skolen til TV 2 at en «meningsutveksling på sosiale medier» var bakgrunnen for voldsepisoden.

Voldsofferet hadde ikke behov for legetilsyn, men saken er anmeldt til politiet.

Økende voldstrend i skolene

Gruppeleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg, reagerer kraftig når TV 2 viser ham videoen.

– Dette er sjokkerende, det er virkelig ille. Vi kan bare tenke oss hva det gjør for trygghetsfølelse og evnen til å lære for elevene på skolen. Skolen skal være et sted som respekterer ungdommer, og et sted der de lærer ting de skal ha med seg for resten av livet, sier Solberg.

Forebyggende avdeling ved Sentrum politistasjon opplyste fredag til TV 2 at de har vært i flere møter med Oslo handelsgymnasium om voldsepisoder.

Tall fra Oslo kommunes rapport om vold og trusselhendelser Osloskolen for 2018 viser at antall voldsepisoder øker mot både ansatte og elever.

Nå foreslår Solberg fire konkrete tiltak:

Voldshendelser må få tydelige konsekvenser.

– Oslo kommune og skolene må samarbeide tett med politiet. Det må få konsekvenser for de som utfører volden. Er de over kriminell lavalder skal de straffeforfølges. Er de under, må de møtes med tydelige tiltak og rammer, sier Solberg.

2. Flere miljøarbeidere

Skoler som opplever voldsepisoder må få ansatt flere miljøarbeidere. De må som ha som oppgave å rydde opp i konflikter, og forebygge og stoppe voldsepisoder.

3. Alternative undervisningsløp

Solberg mener de elevene som står bak volden får alternative undervisningsopplegg i en periode.

– Målet må være at de slutter å bruke vold, får en ny start, og ikke plager sine medelever, sier han.

4. Lettere å få tillatelse til å bruke kameraovervåkning

Til slutt foreslår høyre-politikeren at Oslo kommune må senke terskelen for å tillate overvåkningskameraer i fellesområdene på skolen.

– Det må bi lettere for skoler som ønsker det å ta i bruk kameraer. Slik kan voldsepisoder kan oppklares og gjerningspersoner i større grad stilles til ansvar, sier han.