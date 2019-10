Mystisk gruppe står bak de massive demonstrasjonene

Det som begynte som en fredelig demonstrasjon, utviklet seg til åpne konflikter i Barcelonas gater fredag kveld og natt til lørdag.

Nattens kamper begynte ved politiets hovedkvarter, da demonstrantene begynte å sette fyr på søppelbøtter og kastet flere gjenstander på politiet.

Demonstranter har brent biler og kastet bensinbomber på politiet, og har satt opp brennende barrikader i kampene mot politiet og sikkerhetsstyrker.

Ifølge helsemyndighetene har 62 mennesker blitt skadet i konfrontasjonene, og TV-bilder viste en politimann som ble båret vekk av kolleger etter å ha blitt slått bevisstløs. Tilstanden hans er uviss.

Totalt 207 politifolk har blitt skadet siden mandag, i det som omtales som den verste uroen Spania har sett på flere tiår.

Mystisk gruppe står bak

I et forsøk på å få bukt med noe av uroen, beordret en spansk dommer at nettsiden til katalanske protestgruppen Tsunami Democratic fredag. Det gikk imidlertid ikke lang tid før gruppen hadde nettsiden i drift igjen under et annet domene.

Gruppen omtaler seg selv på sine nettsider som en ikke-voldelig organisasjon som benytter sivil ulydighet for å gjennomføre sine markeringer. De dukket opp på sosiale medier for noen få uker siden, og har raskt fått flere tusen følgere.

Gruppen kommuniserer blant annet på den krypterte meldingstjenesten Telegram, og har en egen app til smarttelefoner som følgere kan laste ned for å holde seg oppdatert på markeringer og demonstrasjoner.

APP OG NETTSIDE: I dette bildet tatt torsdag besøker en av demonstrantene nettsiden til Tsunami Democratic. Foto: Lluis Gene

De markerte seg mandag forrige uke med en demonstrasjon på flyplassen i Barcelona, som førte til at flere flyvninger ble innstilt. Dette ble startskuddet for det som har vært en lang uke med massive demonstrasjoner.

Gruppen dukket først opp i september, og ble raskt støttet av sentrale katalanske separatister, som Carles Puigdemont. Deres uttalte hovedmål er å få spanske myndigheter til forhandlingsbordet for å få katalansk selvstyre.

Reuters skriver at en kilde hevder at spansk politi undersøker om Puigdemont er bak Tsunami Democratic, men dette er ubekreftet, og Puigdemont selv nekter kjennskap til personene bak organisasjonen.

– Jeg vet ikke hvem som står bak, bedyret den tidligere katalanske lederen fra sitt eksil i Brüssel.

Lammet av streik

Demonstranter har sperret en rekke veier, noe som har ført til at grensen mellom Spania og Frankrike er stengt.

Mens gatene fylles av demonstranter, er byen lammet av en generalstreik. En rekke arbeidere har sluttet seg til protestene, som også har ført til at en rekke flyavganger er innstilt.