Neste år blir et ganske tettpakket år med mange spennende og nye modeller fra flere av bilprodusentene.

Tyske BMW er en av dem som virkelig skal dra til.

Selvfølgelig en del elektrifisering, som følge av nye utslippsregler.

Men slett ikke bare dette. BMW har en pose med godt blandede drops de vil vise oss. Noen helt klart med høy morofaktor og mye motorlyd også.

Vi sendte derfor vår egen bilekspert Benny Christense, til BMWs hjemtrakter, Bayern, og München for å ta en titt på noe av det som kommer i nær framtid.

Og da er det tid før å gjøre som vanlig: Vi tar en telefon for å høre hva de har å by på.

BMW M340i følger klassisk BMW-oppskrift med sekssylindret motor og mye kjøreglede

BMW M340i

– Ring, ring ...

– God morgen!

– Hei Benny. Du dro jo til München i går. Hva skjer egentlig der nede?

– Her skjer det ganske mye. I går da jeg kom hit, var det prøvekjøring av BMW M340i. Den er enn så lenge sprekeste i 3-serien.

– Her snakker vi om en lang og sekssylindret bensinmotor i klassisk BMW-stil. Den byr på 374 spreke hestekrefter. Sammen med M-spesifikk fjæringsteknologi og intelligent firehjulsdrift, er det en ganske så morsom kjøreopplevelse både på Autobanhn og på svingete landeveier her nede. Mer kan jeg ikke si om den saken. Enda.

– Okei, du pleier da være mer meddelsom enn som så?

– Ja, beklager det. Det er embargo og sperrefrist på dette, skjønner du.

Brukt BMW X5: Dette var drømmebil – nå får du den fra 25.000 kroner

Når vi snakker med Benny står han og tripper og skal ut å kjøre en av disse X5 hybridene.

BMW X5 xDrive45e

– Aha, skjønner! Men du skulle få se på flere biler der nede?

– Ja, ja absolutt! Ikke bare se, forresten. Akkurat nå står jeg ved siden av BMW X5 ladbar hybrid, eller xDrive45e, som den nå heter. Den skal jeg ut å kjøre straks.

– Det er nok den bilen her nede som er mest aktuell for oss nordmenn. Rekkevidden har blitt veldig god. Vi snakker om over 80 kilometer under gode forhold – det tredoble av forrige generasjon. Foruten batteri og elmotor har denne også en sekssylindret bensinmotor. Systemeffekten er på 394 hestekrefter.

– Den kommer øyeblikkelig til Norge også. Den norske importøren kommer trolig til å levere ut 600 slike biler, allerede før nyttår. Tror det blir en helt grei bil å komme i juleselskap med!

– Såpass. Det er mange til å være en så dyr bil. Antar at de fleste av disse er forhåndssolgt?

– Ja. Det enste som skiller hybriden fra "vanlig" X5 nå er emblemet på bakluken og ladeluken på skjermen, rent visuelt. BMW har fjerne de blå detaljene som skilte den ut fra de andre. Rett og slett fordi mange av kundene ikke ville ha dem, og fikk dem fjernet. Men du nå må jeg nesten stikke altså ...

– Vent litt. Du skulle prøve en da en bil, skulle du ikke? Hva var det igjen?

Drømme-SUV-en BMW X5 feirer 20 år – og har blitt helt ny

Den blir bedre og bedre, sier Benny om utseende til helt nye BMW X6.

Helt ny BMW X6

– Riktig det. Helt nye BMW X6 i M50d utgave står også på programmet, før jeg vender nesen hjemover sent i kveld.

– Om jeg ikke husker helt feil er det en bilmodell du har et litt anstrengt forhold til. Er det ikke?

– He, he… Jo stemmer vel det. Det gjaldt særlig første generasjon. Den synes jeg ikke var pen – for å si det forsiktig. Men jeg kjørte den faktisk aldri.

– Andre generasjon var jeg på lanseringen av. Den ble en del penere og mer elegant. Dessuten ble jeg både overrasket og fascinert av kjøreegenskapene. Nå ser den enda bedre ut. Det vil også overraske meg stort om den ikke har blitt enda bedre å kjøre også. Den fjerner seg mer og mer fra X5 som den faktisk bygger på. Den er ikke lengre en X5 med avhøvlet tak. X6 er i ferd med å få en egen identitet. Både når det gjelder understell og det visuelle. Så det blir spennende.

– Men du. Nå MÅ jeg få stikke. Ellers må jeg kjøre som en gris for å rekke lunsjen…

– Okei, Benny lykke til, Få tatt et bilde av den med X5-en og send oss. God test-kjøring og kjørt pent!

– Takk for det.

Benny kommer selvfølgelig tilbake med utfyllende tester av alle tre bilene i tur og orden den nærmeste tiden og etter hvert som sperrefristene oppheves. Så vil du holde deg oppdatert er det bare å følge med her på Broom.no.

Les også: Broom-redaktør Knut var nylig på tur og kjørte disse bilene

Video: Få med deg mer om framtidsplanene til BMW her: