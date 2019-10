Det er pågående sammenstøt i Barcelona fredag kveld etter at over en halv million mennesker deltok i en fredelig demonstrasjon tidligere på dagen.

Marsjene startet i fem ulike byer tirsdag og endte opp i en storstilt massemønstring i sentrum av Barcelona. Politiet anslo at over 525.000 mennesker hadde samlet seg i den fredelige demonstrasjonen.

– Urettferdig og provoserende

Blant dem var familien Saludes fra byen Terrassa nordvest for Barcelona. De deltok i en av marsjene og har gått siden torsdag for å protestere mot arrestasjonen av ni katalanske politikere.

Mor Gemma Saludes (49), tok med seg sine to døtre Ives Saludes (16), Olga Saludes og en venninne av døtrene.

– Vi er her fordi de har arrestert lederne våre. Det er urettferdig, sier de nærmest i munnen på hverandre.

De er blant de mange katalanerne som er for et selvstendig Katalonia.

– Vi jobber veldig hardt, men får veldig lite penger igjen fra de spanske myndighetene, forklarer den yngste jenta, Ives, til TV 2.

Fakta om Katalonia Katalonia ligger nordøst i Spania og har 7,5 millioner innbyggere. Regionen har sitt eget språk, katalansk, i tillegg til spansk, og den har en egen folkevalgt forsamling, flagg og nasjonalsang.



Regionen har hatt stor grad av selvstyre og regnes som et av Spanias rikeste områder.



I en folkeavstemning i 2017 stemte over 90 prosent for uavhengighet fra Spania. Men bare 43 prosent av de stemmeberettigede deltok i avstemningen, som ble erklært grunnlovsstridig av Spanias høyesterett og regjering.



Den katalanske regionalforsamlingen vedtok 27. oktober 2017 en erklæring om uavhengighet fra Spania. Samme dag opphevet daværende statsminister Mariano Rajoy regionens selvstyre. Han avsatte de katalanske lederne og oppløste regionforsamlingen.



Katalonias avsatte president Carles Puigdemont og flere andre ledere ble siket for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler. Puigdemont valgte å dra i eksil.



Det ble holdt nyvalg i Katalonia i desember 2017, og sommeren året etter ble en ny regjering innsatt. Samtidig ble selvstyret i regionen gjenopprettet.



En rekke katalanske politikere ble fengslet og stilt for retten etter forsøket på å løsrive regionen fra Spania. I oktober 2019 ble ni tidligere politikere dømt til mellom 9 og 13 års fengsel i spansk høyesterett.

De forklarer at katalanere er et fredelig folk, og sier at det ikke er vanlig at noen tyr til vold. Samtidig forstår de hvorfor det har endt slik denne gangen.

Forstår at vold oppstår

– Demonstrasjonen var veldig fredelig før i dag. Vi vet ikke hvorfor det har blitt sånn nå, sier de nærmest beklagende.

– Er det galt?

– Jeg vil ikke si det er galt. Jeg forstår dem. Mange av dem er veldig veldig sinte på grunn av alt som har skjedd. Det har eskalert, og de blir provosert, sier en av søstrene.

– Folk lurer på om folk kommer fra andre steder og lager bråk her, sier Ines.

Familien er bekymret for ryktet til Barcelona som turistby, og ber nordmenn om å fortsette å besøke dem.

Sammenstøt og gatebranner

Flere steder i byen er det fredag kveld sammenstøt mellom demonstranter og politi.

Spanias innenriksminister Fernando Grande-Marlaska opplyste fredag kveld at 128 personer er pågrepet og 207 politifolk skadd i forbindelse med protester i Barcelona så langt denne uka.

Ytterligere 200 andre er også skadd siden mandag.

Mens politiet brukte tåregass og gummikuler for å få bukt med opptøyer i Barcelona, sa ministeren til pressen i Madrid at den spanske staten vil «bruke straffeloven i all sin kraft mot voldelige separatister».

Flere hovedveier er stengt, og noen hundre demonstranter seg ved det spanske nasjonalpolitiets hovedkvarter. De kastet flasker, egg og maling mot politiet. De satte også fyr på søppelbeholdere. Opprørspoliti svarte med å skyte gummikuler og bruke køller. Tre mindreårige personer ble pågrepet, opplyser politiet.

Familien Saludes og deres venninne, er slitne etter å ha gått flere mil, og kjempet for det de tror på gjennom en lang dag.

– Nå skal vi hjem. Vi er helt utslitt, sier de smilende.