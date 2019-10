To år før 346 mennesker mistet livet i to flystyrter med Boeing 737 Max, sendte en av pilotene som jobbet med sertifisering for Boeing, en tekstmelding til en kollega.

Vedkommende klaget over problemer med flyets såkalte MCAS-programvare, et manøvreringssystem som mistenkes for å ha sviktet i ulykkesflyene.

Piloten sa i meldingene fra 2016 at den nye automatikken gjorde at flyet var vanskelig å kontrollere i flysimulatorer, skriver The New York Times.

Føderale luftfartsmyndigheter retter fredag kraftig kritikk mot Boeing for ikke å ha lagt fram meldingene umiddelbart.

Dataprogrammet MCAS skulle tre i kraft hvis flyet var i ferd med å steile i luften. Det skulle føre til at flynesen automatisk ble vendt nedover, men pilotene i de to ulykkesflyene greide ikke å overstyre denne bevegelsen og få kontroll på maskinen. Dermed styrtet begge flyene få minutter etter avgang.

Ulykkene førte til at flymodellen ble satt på bakken over hele verden for å finne ut hva som gikk galt, og der står de fortsatt.

(©NTB)