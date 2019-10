Søndag klokken 17.30: Se Manchester United – Liverpool

Mason Greenwoods nye kontrakt strekker seg frem til juni 2023. Manchester United har sikret seg oppsjon på å forlenge kontrakten i ytterligere ett år, opplyser klubben på sine hjemmesider.

Greenwood, som har gått gradene gjennom klubbens akademi og opp på A-laget, har vært i klubben siden han var sju år gammel.

– En drøm for meg

Englands U21-landslagsspiller er derfor naturlig nok fornøyd med å ha skrevet under på en ny kontrakt.

– Etter å ha vokst opp som Manchester United-supporter, så var det å spille på førstelaget en drøm for meg. Jeg vet at jeg representerer akademiet når jeg spiller for denne klubben. og jeg vil gi noe tilbake til alle mine trenere som har vist meg tillit, sier han.

Manager Ole Gunnar Solskjær skryter at utviklingen Greenwood har hatt i klubben.

– Mason har gått veien gjennom akademiet og vi er henrykt over den utviklingen han har hatt. Han er allerede i en så ung alder en spiller med en enorm hurtighet og spillerforståelse, og en naturlig avslutter, roser Solskjær.

– Helt siden han kom opp på førstelaget har han imponert oss alle med sin holdning. Han har alle forutsetninger for å bli en toppspiller. Mason lærer hver dag på trening, og med tanke på hvor mye hardt arbeid han legger ned, så er det ingen tvil om at han har en strålende fremtid foran seg, konstaterer nordmannen overfor klubbens nettsider.

Matip forlenget på Anfield

Samtidig som unggutten Greenwood har forlenget med United, har søndagens motstander Liverpool også presentert en kontraktsforlengelse.

Joel Matip har signert for fem nye år. Den nye kontrakten binder ham til Liverpool frem til sommeren 2024.

– Jeg elsker Joels reise med Liverpool, og jeg er veldig glad for at han har vist sin forpliktelse til klubben med å signere denne langtidskontrakten, sier Klopp til Liverpoolfc.com.

– Samtidig som laget har utviklet seg og blitt bedre, har Joel gjort det samme. Tidligere i år sa jeg at det å signere en spiller med hans kvalitet, er en av de mest utrolige signeringene vi har gjort siden jeg kom hit. Nå tror jeg det er noe alle kan se, fortsetter tyskeren.