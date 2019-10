– Jørgen reddet faktisk livet mitt. Det er det ingen tvil om, sier Hilde Stafseth Lorgen til TV 2.

Jørgen Brevik er taxisjåfør og er på besøk hos Hilde på helsehuset på Åndalsnes. Hun er kraftig forslått og sterkt preget etter den dramatiske opplevelsen i forrige uke, men også veldig glad.

– Han fortjener all ros han kan få. Jeg tror ikke det er mange som ville ha reagert på samme måten, mener Hilde og gir hverdagshelten en god klem.

Mareritt

I 15-20 timer lå hun på gulvet hjemme med sterke smerter, dehydrert og fullstendig hjelpesløs etter at hun trolig har stupt overende.

REDD: Hilde ga opp og trodde hun skulle dø. En taxisjåfør ville det annerledes. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

– Jeg ropte om hjelp og var fryktelig redd. Det var helt grusomt! Til slutt ga jeg bare opp, forteller 79-åringen.

Men til alt hell hadde hun forhåndsbestilt drosje denne dagen og redningen ble taxisjåfør Jørgen Brevik.

– Hilde er en pliktoppfyllende kunde som alltid står klar når jeg kommer. Da hun ikke dukket opp, ante jeg uråd, forteller Jørgen.

Han ringte Hilde på mobil, ringte på døra gjentatte ganger uten å få svar og ble svært urolig. Dermed varslet han hjemmetjenesten som rykket ut og fant henne svært forkommen. Det er Hilde og familien svært takknemlig for.

– Dette er en skikkelig heltehandling! Slik jeg så henne i ambulansen kunne hun ikke ha ligget veldig mye lenger før det hadde gått galt, sier barnebarnet Marita Bøe.

Unik taxisjåfør

Jørgen selv synes det er fint å treffe Hilde igjen. Han har kjørt mange turer med henne tidligere og var ikke i tvil om at han måtte reagere da hun ikke sto klar.

HELTEN: Taxisjåførn Jørgen Brevik slo alarm da passasjeren ikke dukket opp til avtalt tid. Foto: Even Ørjasæter/Åndalsnes Avis.

– Det gjør godt i hjerte å høre at Hilde og familien er takknemlig. Det betyr mye for meg. Jeg er bare glad for at det tross alt gikk fint med deg, sier Jørgen Brevik.

Familien til Hilde understreker det helt spesielle i det Jørgen valgte å gjøre.

– Jeg vil tro at mange andre ville kjørt videre til neste oppdrag, og ikke tatt seg bryet med å vente. Vi kan ikke få fullrost ham nok, sier Marita Bø til TV 2.