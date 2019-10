Vi nordmenn er verdensmestere i tilhenger. Det finnes over én million av dem i garasjer og på gårdsplasser rundt om i landet. I tillegg ikke rent få tilhengere som man kan leie, eller låne gratis.

En av aktørene i dette markedet er Freetrailer som ble grunnlagt i 2004. De tilbyr gratis utlån av tilhengere hos partnere i Norge, Danmark, Sverige, og Tyskland.

Mange spørsmål kan oppstå i forbindelse med bruk av en tilhenger, og for en urutinert bruker er det ikke alltid lett å vite hva som gjelder. Hvor fort kan man for eksempel kjøre med en tilhenger? Og er festestropper nok for å feste den til bilen?

Ikke transportere mennesker

Nå har Freetrailer samlet noen av de mest unike spørsmålene som kunder har kommet til kundetjenesten med.

– Ikke alle er like vant til å håndtere kjøretøy, og det absolutt viktigste er å følge lover og regler. Man kan for eksempel ikke transportere mennesker i en tilhenger, og den må festes korrekt til bilen med et tilhengerfeste. sier Mille Thau, direktør for kommunikasjon og markedsføring i Freetrailer.

Her er noen av kundenes tilhenger-spørsmål:

Har ingen slepekrok

1. Etter regnfulle dager på førskolen er barna mine blitt så forferdelig skitne, og bilen blir veldig sølete når jeg henter dem. Vi tenkte derfor å låne en tilhenger slik at de kan kjøre i den i stedet. Men er det helt trygt å kjøre dem hjem på en tilhenger fra Freetrailer?

2. Hvor mange hester får man plass til i tilhengerne deres?

3. Vi har tenkt å reise rundt i Norge i høstferien. Kan man innrede en Freetrailer som en campingvogn, og hvor mange soveplasser får man plass til?

4. Jeg skal flytte snart og har tenkt å låne en Freetrailer gratis. Men jeg har ingen slepekrok på bilen. Må man ha det eller kan jeg feste den på en annen måte med festestropper eller vaiere?

5. I vår fullfører datteren min videregående, og vi tenkte å bruke en tilhenger som russebuss. Hvor mange personer får man plass til på en tilhenger?

IKEA er et av selskapene Freetrailer har avtale med. Dermed blir det mulg å få med seg mange pappesker hjem på egenhånd. Foto: Freetrailer/IKEA.

6. Jeg har lånt tilhengere fra dere og er svært fornøyd. Nå tenkte jeg å låne en tilhenger igjen og leie den ut til naboer og familie for å få inn litt ekstra penger. Men jeg ser at dere tar et gebyr for forsinket tilbakelevering – må jeg betale det hvis tilhengeren blir forsinket? Jeg kan jo ikke noe for det om naboen min ikke leverer den tilbake til meg i tide.

7. Kan jeg transportere min ødelagte traktor i en Freetrailer? Og følger det med en gratis bil jeg kan kjøre i når jeg låner en tilhenger? Vanligvis kjører jeg traktoren, men den er jo gått i stykker.

8. Vennene mine ønsker å spise mat i bilen, men jeg er redd for at de kommer til å søle. Kan jeg skysse dem i tilhengeren i stedet?

Følger med i svingene?

9. Hei, jeg er 15 år og ønsker å låne en tilhenger som jeg kan bruke for å overraske faren min. Når kan dere kjøre ut tilhengeren til meg? Jeg har jo ikke førerkort.

10. Jeg har aldri kjørt med en tilhenger før. Kommer tilhengeren til å følge med i svingene eller hvordan vet tilhengeren at jeg hadde tenkt å svinge?

– Det er veldig bra at kundene spør når de blir usikre. Vi ønsker å gjøre det lettere for nordmenn å bruke delingstjenester i stedet for å måtte bruke penger unødvendig på å kjøpe eller leie tilhengere, avslutter Mille Thau i Freetrailer.

