Fant tarmbakterie i butikksminke

Hennes & Mauritz beklager at butikkene ikke har fulgt rutinene. De skriver blant annet: «Testere som fremstår brukt eller skadet skal fjernes og erstattes med nye. Stativ for servietter skal bli rengjort og etterfylt hver dag». Kjeden sier de skal gjøre alt de kan for at dette ikke skjer igjen.

Vita skriver at våre funn viser at de ikke har tilfredsstillende rutiner for rengjøring av produkttestere. De vil gjøre endringer for å forebygge at dette skjer igjen. Vita skriver også at de generelt har høy utskifting av testere.

Cubus sier dette har vært en oppvekker. De erkjenner at det har vært ulik praksis for renhold i butikkene, og at dette ikke er godt nok. Kjeden sier det nå er innført nye rutiner.

The Body Shop sier de tar saken veldig alvorlig. De sier også at de har hygienerutiner som utføres minst en gang per dag, og at disse nå skal forsterkes. Videre skriver kjeden: «Det anbefales at sminketestere blir benyttet med hjelp av våre medarbeidere, for å sikre at de er i ordentlig stand».