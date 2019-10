Det gjentar seg hver høst: De første dagene med frost, is og snø på veiene kommer. Og mange bileiere får problemer, fordi de ikke har skiftet dekk i tide.

Dessverre tar noen av dem sjansen allikevel. Det merker forsikringsbransjen godt på denne tiden av året:

– Vi går inn i en tid der den første snøen kommer overraskende på bilistene. Selv om en må forvente kuldegrader og glatte veier, vet vi av erfaring at mange velger å ta sjansen på sommerdekk, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Allerede i forrige uke mottok Gjensidige flere telefoner fra fortvilte kunder som var blitt overrasket av snø og glatte veier, og som hadde skadet bilen.

50 skader på sommerdekk – hver dag

En stor andel av disse kjørte på sommerdekk. Tall fra Gjensidige viser at rundt 5 prosent av de som kolliderte i fjor vinter kjørte på sommerdekk.

– Når vi vet at det blir meldt inn over 1.000 skader til forsikringsbransjen hver eneste dag gjennom hele vinteren, vil det si at nærmere 50 av disse kjører på sommerdekk.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

I tillegg er det en stor andel som kjører rundt med vinterdekk hele året. Når vinteren kommer er dekkene slitt og nærmest ubrukelig på krevende føre.

Her er triksene hvis du havner i grøfta

Vil ha påbud

– Det er en grunn til at vi bruker ulike dekk på sommer og vinter. Vinterdekk har egne egenskaper og styrker, som du trenger på vinteren. Vinterdekk på sommeren er imidlertid ikke noen bra ting. For å fungere best mulig på vinteren, har de blant annet en mye mykere gummiblanding enn sommerdekk. Det gjør at de leverer vesentlig dårligere kjøreegenskaper på sommeren, blant annet blir bremselengden mye lengre, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Fra flere hold har det blitt tatt til orde for å gjøre vinterdekk påbudt på vinteren. Slik det er i dag holder det at man er ”skodd etter forholdene”. Altså en subjektiv vurdering, som kanskje ikke alle bilister er like godt til å ta selv...

– Det er enorm forskjell mellom sommerdekk og vinterdekk på vinteren. Derfor er mitt råd klart: Legg om i tide. Og har man ikke gjort det, er det bare én ting å gjøre når den første snøen kommer: La bilen stå, sier Benny.

Se nøye på dette bildet – vet du hvordan du skal kjøre?

Mange drøyer og utsetter dekkskift, og risikerer dermed å havne i svært skumle situasjoner. Foto: Scanpix

Kan koste deg dyrt

Arne Voll i Gjensidige understreker også viktigheten av at man skor bilen riktig:

– I krevende situasjoner kan et godt dekk være det som skiller mellom liv og død. Selv om dette bør være kjent for de fleste, er det likevel mange som aldri lærer, sukker kommunikasjonssjefen.

– Kjører man på sommerdekk og det skjer en skade på glatt føre, kan forsikringsselskapet avkorte kraftig. Det er likevel ikke de materielle skadene vi er mest bekymret for. Hva om en skader seg selv eller andre? Neste gang det er glatt og noen «bare må» bruke bilen og de «bare håper» at det vil gå bra på glatta: La bilen stå og bruk annen, alternativ transport. Det er bedre sent frem – enn aldri frem, avslutter Voll.

Fakta om dekk: Dekkene er det den eneste kontakten mellom bil og vei. Nye og gode vinterdekk på en «normal» personbil trenger ikke å koste mer enn fra rundt 4.000 kroner og oppover.



Det kan være en dårlig ide å bruke piggfrie vinterdekk som er kjørt med gjennom hele året. Slitasjen er betydelig større om sommeren og en kan risikere at egenskapene på krevende føre er kraftig redusert.



Det er ingen krav til når en legger på piggfrie dekk. Fra 1. november er det lov å kjøre med piggdekk over hele landet.

