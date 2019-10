Lexus RX har blitt kalt ”verdens beste SUV” på grunn av byggkvalitet i toppklasse. Den var også verdens første hybrid-SUV og har solgt jevnt og trutt i det norske markedet i mange år.

Nå er det klart for en oppgradering av denne bilen. Det skjer samtidig med at Lexus feirer 30 år som merke. Så når de inviterer til feiring med kake, et gjensyn med tidligere modeller – og et møte med helt nye RX: Da er vi naturligvis ikke vonde å be!

Broom-redaktør Knut Skogstad har satt seg på flyet til party-øya Ibiza. Nå skal vi finne ut hvordan det går.

På nattklubb?

Ring, ring

– Hei, Vegard! Her er jeg akkurat ferdig med en ganske sen frokost med havutsikt og greier. Det er vel noe sånt som 25 grader her og visstnok fin badetemperatur. Snart er det klart for den siste kjøringen med RX, så bærer det hjem til Norge og høsten igjen.

Ibiza er ikke bare partyøy, det er også et bra sted for billansering i oktober.

– Skjønner! Men Ibiza – det er vel også den ultimate partyøya? Var du ute på nattklubb i går, eller?

– He he, nei. Jeg var faktisk i seng før kl. 23! Det var en spennende og hektisk dag i går. Først en ganske lang reise, det går jo ikke akkurat direktfly fra Norge til Ibiza på denne tiden av året. Så full fart med bilkjøring her nede. Og til slutt middag og bursdagskake for Lexus!

Anders fortviler – får ikke ha luksusbilen i fred

30 år har gått siden Lexus debuterte som bilmerke. Dette er en historie preget av mange oppturer.

Innbyr til lange kjøreturer

– Det betyr at du har fått kjøre nye RX?

– Det har jeg, og bare for å ha sagt det med én gang: Her har ikke Lexus funnet på noen store sprell. Dette er en oppgradering av typen ”finpuss”. De har myket opp designet litt, den har fått en del nytt utstyr og så er det snakk om feinschmecker-detaljer på kjøreegenskapene. RX er fortsatt en av de aller mest komfortable bilene i klassen. Her har Lexus sterke tradisjoner, og slikt roter man naturligvis ikke med.

Høy materialkvalitet inne i RX.

– I går fikk vi kjøre RX på en god blanding av landevei og skikkelig svingete småveier. Det takler den veldig bra. RX har alltid hatt personbilaktige kjøreegenskaper, helt fra den debuterte på slutten av 1990-tallet.

– Hybrid-drivlinjen og girkassa innbyr ikke til den mest aggressive kjørestilen. Her har både bilen og de om bord det best når man tar det litt rolig. Støydempingen er som vi har blitt vant til hos Lexus helt i toppklasse. Dette er en bil som virkelig innbyr til lange kjøreturer, forteller Knut.

Les vår stortest av Lexus RX 450 h her:

RX-faceliften handler om forsiktige grep, her føler Lexus tydeligvis ikke behov for å gjøre de store endringene.

Den aller første modellen

Han legger til:

– Vi har kjørt den ”vanlige” utgaven her nede, altså femseteren. Men RX kommer også i en forlenget sjuseter-utgave med det oppfinnsomme navnet L. Nytt her er at de to bakerste setene nå kan justeres inntil 9,5 centimeter i lengderetningen. Det er smart for å kunne prioritere hvor man trenger plassen mest, for passasjerer eller i bagasjerommet.

– Og så har du også fått kjøre viktige modeller fra Lexus-historien?

– Ja, de har blant annet ett eksemplar av første LS her, bilen som startet hele Lexus-historien tilbake i 1989. Den var tilfeldigvis ledig da vi kom fram til hotellet etter testturen i går kveld, og da kastet jeg meg over den. Det fikk heller våge seg at jeg kom litt for sent til resten av opplegget!

Lyst på brukt Lexus – da må du sjekke her før kjøp

Bilen som startet det hele er også på plass, LS var første bil ut fra Lexus.

Alle generasjonene RX

– Det viste seg at denne bilen egentlig står på et museum i Sveits, nå var den fraktet ned hit og altså ikke bare for å være til pynt. Jeg fikk tatt en kjapp kjøretur og det var en kjempeinteressant opplevelse. Lexus sjokkerte jo nærmest konkurrentene da den kom. LS-en står seg fortsatt veldig bra, særlig på komfort. Den nesten ekstreme byggkvaliteten skinner fortsatt gjennom. Dette eksemplarer har naturligvis også fått veldig godt stell, men det er likevel imponerende når en såpass gammel bil føles så til de grader tight og fin. Da har du gjort noe riktig i utgangspunktet!

– Og så mener jeg å huske at du sa noe om gammel RX også, før du dro?

– Det er riktig! De har alle generasjonene på plass her nede. Litt senere i dag skal jeg kjøre den aller første. Husker godt da den kom til Norge. Det blir morsomt å prøve den igjen. Jeg kommer tilbake med mer om både den og første LS når jeg er hjemme igjen!

Eier du en Lexus? Fortell oss om det her:

De to første generasjonene av Lexus RX: Dette er Lexus-modellen som har solgt aller best så langt.

Håper elbilen har ladet...

– Den er god, regner med det blir fint å komme hjem til regn og norsk høst?

– Det blir det helt sikkert! Datteren min har 9-årsdag i helgen, så her blir det full fart. Nå krysser jeg bare fingre for at jeg slipper en kjedelig ladepause når jeg kommer hjem til Gardermoen i kveld.

– Å ja, kjører du elbil?

– Det gjør jeg! Jeg kjører faktisk bilen som startet mye av elbilmoroa i Norge. Mitsubishi i-MiEV. Den har jo som kjent ikke allverdens rekkevidde, men jeg klarte å finne et ladepunkt i parkeringshuset på Gardermoen. Der er det visstnok mye tull med ustabile ladere, men jeg håper min har oppført seg fint og fylt på med strøm mens jeg var borte.

– Uansett, hjem kommer jeg nok. Og så blir det mer om både nye RX og de eldre utgavene om ikke lenge!

– Supert, god tur hjem og god helg!

LES OGSÅ: Dette er "konge-Lexusen"

Se video: Denne SUV-en skal bli en prisvinner