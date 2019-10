Dette er de mulige utfallene etter dagens brexit-votering

EU og Storbritannia ble torsdag enige om en ny brexitavtale.

BAKGRUNN: Slik er den nye brexitavtalen

Boris Johnson kaller det en fortreffelig avtale, og ber de folkevalgte om å godkjenne den når det skal debatteres i det ekstraordinære møtet i det britiske Underhuset holder lørdag.

Følg debatten direkte fra klokken 10.30 norsk tid i videovinduet øverst.

Men det blir en tøff jobb for statsministeren som har spilt et høyt spill og garantert britene at Storbritannia skal ut av EU 31. oktober, med eller uten en avtale.

Både Labour, DUP og Liberaldemokratene har varslet at de er imot denne nye avtalen, og det kan bli vanskelig for statsministeren å få gjennom avtalen.

– Må få det unnagjort

I et åpent brev til de folkevalgte forklarer Johnson hvorfor folkevalgte bør stemme for brexitavtalen han og EU er blitt enige om. I brevet skriver Johnson blant annet at dette er de folkevalgtes mulighet til å levere som lovet ut fra resultatet fra folkeavstemningen fra 2016, nemlig å forlate EU.



– Men det er også en god avtale for samtlige deler av landet vårt, skriver han.



Johnson uttaler videre at lørdag er «dagen vi har en sjanse til å samle landet igjen».

– Jeg ber alle se mot slutten av dagen i dag og se for seg hvordan det vil være hvis den nye avtalen blir godkjent. Om under to uker, 31. oktober, kan vi være ute av EU. Et vanskelig, splittende og – ja – smertefullt kapittel i vår historie er ved veis ende, skriver han.

– Vi må få brexit unnagjort, avslutter han.

Ulike scenarioer

Sier de folkevalgte «ja» til avtalen, forlater Storbritannia EU 31. oktober som planlagt, og som Johnson har lovet.

Sier de folkevalgte nei til denne avtalen også, i likhet med avtalen Theresa May forhandlet fram, åpner det for en rekke mulige utfall. Noen av de mest sannsynlige er: