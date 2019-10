Norske tenåringer spiser smertemedisin hver dag

– Jeg er redd for at vi er veldig på søken etter lettvinte løsninger.

Dette sier forsker ved OsloMet, Siv Skarstein. Hun hun har tidligere skrevet doktorgrad om ungdom og smertemedisin, og har nå ansvaret for dette feltet i den store UngData-undersøkelsen.

Dramatisk økning

Siden slike medikamenter ble lovlig solgt i butikkene i 2003, har slaget eksplodert. Men det er neppe den eneste forklaringen på at forbruket, spesielt blant unge, har hatt en kraftig vekst.

– Også mengden av slike medisiner som leger skriver ut resepter på, har økt dramatisk, påpeker hun.

TV 2 Nyhetene treffer de tre 18-åringene Mats, Celina og Susanne. De bekrefter at medisinbruken blir sett på som normal i lokalmiljøet deres.

Fv. Mats, Susanne og Celina bekrefter at bruk av smertemedisin er vanlig. Foto: Ronnie Baraldsnes, TV 2

– Jeg får ofte vondt i magen hvis det er en prøve eller en presentasjon på skolen dagen etter, sier Celina Selmer.

– Det er jo blitt sånn at alle skal prestere best mulig, og tar Paracet eller Ibux for å unngå smertene og prøve å prestere best mulig, tilføyer Mats Pettersen.

Hver tiende bruker hver dag

UngData-undersøkelsen er den mest omfattende kartleggingen av unge nordmenns vaner og preferanser vi har. 304 000 ungdommer har fått spørsmål om en rekke temaer over tid, også om medisinbruk.

Det er her det kommer frem at opp mot 20 prosent av tenåringer, oppgir at de bruker smertestillende medikamenter en eller flere ganger i uken.

– Og så har vi en gruppe på omlag ti prosent, som bruker dette daglig, sier Skarstein.

Årsakene er mange, men også dette handler om generasjon prestasjon.

Ensomhet

– De skal se bra ut, de skal mestre, de skal være vellykket... Og de forventningene, de kan sette seg i kroppen, sier forskeren som har gjennomført en rekke intervjuer med ungdom om dette.

Oversikten over geografiske områder der unge oppgir at de ofte blir plaget av ensomhet, er ofte sammenfallende med områder der mange oppgir å ha et høyt forbruk av smertestillende medikamenter.

– De sliter jo kanskje mye mer psykisk, sier Celina når vi forteller henne om det.

– Men hvorfor skulle det hjelpe å ta smertestillende?

– Jeg vet ikke, kanskje det får dem til å føle seg litt bedre på en eller annen måte, sier 18-åringen.

Blir vane som voksen

Undersøkelsen kan også brytes ned på kommuner, og i enkelte kommuner er det så mange som hver tredje ungdom som oppgir at de har et svært høyt forbruk av smertestillende medisiner som Ibux og Paracet. En av kommunene er nettopp Sande kommune.