Det ti kilometer lange gateløpet kan du se på tv2.no og TV 2 Sumo fra kl. 13.20 lørdag.

Hytteplanmila går på Ringerike og omtales som Norges raskeste gateløp.

Vil sette rekord

I fjor høst var det storebror Henrik som vant løpet, og satte ny løyperekord. Men den ferske norgesmesteren i terrengløp deltar ikke i år. Det gjør derimot brødrene Filip og Jakob.

Da TV 2 pratet med Jakob Ingebrigtsen om dette under VM i forrige uke, sa han følgende om en mulig deltagelse i den raske 10 kilometeren.

– Det hadde vært gøy å løpe ned mot 27 blank. Vi får se, he, he.

Den norske rekorden på 10 km gateløp er 27,55 og innehas av Sondre Norstad Moen.

– Stort

Lederen for løpet, Jon Anders Kvisgaard, er meget fornøyd med å ha sikret seg to blad Ingebrigtsen på start.

– Det er stort for oss på mange måter. Vår filosofi er den samme som Team Ingebrigtsens. De ønsker at folk skal drive med løping, og de setter pris på å komme i kontakt med grasrota i norsk idrett. I år har vi fartsholdere fra elite til de som løper på 100 minutter. At dette er for alle er noe som er i deres ånd, sa Kvisgaard til TV 2 tidligere i uken.

Han er sikker på at Jakob Ingebrigtsen er kapabel til å ta den norske rekorden.

– Ja, men det er en sterk rekord. Men jeg tror spesielt Jakob kan greie det. I år har vi også god premiering. Vi har 20 000 for de som løper under den norske rekorden, og 20 000 for de som løper under løyperekorden på 28,41. Så får vinneren 12 000 kroner. Så det blir en pen sum for den som greier å ta alt. Jeg håper det går, forteller Kvisgaard.

Hytteplanmila kan du se på tv2.no og TV 2 Sumo fra kl. 13.20 lørdag.