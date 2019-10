Real-Madrid-legende hyller forvandlingen: – Klubben gjorde en fantastisk signering

– Når du snakker om yngre spillere som går til større klubber... av og til er fans og media urettferdige. Det er så mye fokus og press på disse guttene, og det tror jeg at Martin selv opplevde. Går du til Madrid, så er det en veldig intens og krevende klubb. I tillegg er det ikke bare enkelt å spille for disse store klubbene, fordi du bare møter store lag. Folk som ikke forstår fotball vil da tenke at det er et tilbakesteg i din karriere at du ikke spiller fast, sier han.

Tidligere Liverpool-spiller Luiz Garcia opplever det på samme måte.

– Jeg tror alle forventet at han skulle bli en briljant og veldig viktig spiller for Real Madrid, men som jeg har sagt mange ganger før: Det er ikke lett å komme til Real Madrid. Men nå er han i en fantastisk klubb. De ser etter spillerne sine, de er ute av spotlighten og han kan virkelig kose seg med fotballen. Det tror jeg er viktig. Han er 20 år og har en lang karriere foran seg. Da er det viktig at han får nyte fotballen, sier Garcia.

Begge er overbevist om at fotballverden har mer i vente fra Ødegaard.

– 20 år er veldig ungt. Da jeg var 20 år, var jeg ikke den spilleren jeg endte opp med å bli. Noen spillere blir nok best mellom 23 og 26. Men det viktigste er at Martin viser at han vil forbedre seg. Og det synes jeg allerede at han har gjort, sier Gaizka Mendieta.