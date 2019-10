Mer av det velgerne sa nei til

«Levende lokalsamfunn for fremtiden» heter regjeringens ferske stortingsmelding, den såkalte distriktsmeldingen. Den kommer en drøy måned etter at velgerne ga regjeringspartiene det glatte lag under kommunevalget. Etter en valgkamp hvor distriktspolitikken stod i sentrum og regjeringens mange reformer var under angrep. Kanskje like greit at de ventet til etter valget med å legge den frem. For det er en stortingsmelding uten noe ny politikk. Mer av det samme, med andre ord.

Oppsummert slår regjeringen fast at det jevnt over går godt i distriktsnorge. Kommunene har kontroll på økonomien. Det er vekstkraft i hele landet. Næringslivet blomstrer. Men det er mørke skyer i horisonten. Stadig flere bedrifter sliter med å få tak i kompetent arbeidskraft, særlig i grisgrendte strøk. Tilgangen på velferdstjenester varierer for mye mellom ulike deler av landet. Verst er det på bygda. Et tilbakevendende hovedproblem i stortingsmeldingen er at mange av landets kommuner fortsatt er for små. For det er jevnt over de minste kommunene som sliter mest, både med alderssammensetning og dårlige tjenester, ifølge regjeringen.

Men dette er ikke sjokkerende nyheter. Dette har vi hørt før. Derfor er det kanskje ikke så rart at regjeringen står fast på at de vil fortsette med samme medisin. Mer av sine egne reformer. Det skal riktignok settes i gang et par nye prøveprosjekter. Ellers er nyhetene i meldingen at regjeringen ønsker mer kunnskap. To nye offentlige utredninger og et ungdomspanel skal sørge for det.

Det er mye snakk om kostnadseffektivitet, sterke kompetansemiljøer og robuste enheter i regjeringens verden. Alle er nok enige i at vi bør få mest mulig velferd ut av hver krone, at politikerne må sørge for fornuftig og smart pengebruk. Men politikerne skal vokte seg for å pakke inn politikken sin i et konsulentspråk som gjør folk usikre.

Her er et eksempel fra stortingsmeldingen hvor regjeringen fyrer av en tretrinnsrakett som jeg tror skaper mer usikkerhet enn trygghet: