– Vi føler oss lurt trill rundt

– Vi risikerte å måtte selge huset, og likevel stå igjen med gjeld og ha dårlig råd. Det er ingen løsning vi ønsket. Det var jo nettopp for å unngå å miste huset at vi gikk til Gjeldfinans i første omgang. Derfor takket vi nei til løsningsforslaget, sier Bente.

Ifølge informasjonen på firmaets nettside om «no cure, no pay», skal saken henlegges uten kostnad dersom man ikke ønsker løsningsforslaget.

Men da kom sjokkbeskjeden: Hele regningen på 117 000 kroner skulle betales uansett.

Reagerer på manglende avtale

Forbrukeradvokat Ola Fæhn sier til TV 2 hjelper deg at paret hadde all grunn til å tro at de hadde en «no cure, no pay»-avtale når firmaet reklamerer for dette på sine nettsider.

Han reagerer på at Rune Austigard i Gjeldfinans ikke laget noen skriftlig avtale ved inngåelse av oppdraget, før han la frem gjeldsbrevet.

– Gjeldfinans jobber med folk som har store gjeldsproblemer, og da er det ekstra viktig at de er tydelige både skriftlig og muntlig. Her er det ingenting skriftlig, sier han.

– Dessuten er det naturlig for paret å tro at gjeldsbrevet er en formalitet som først skal gjelde når oppdraget er utført, sier Fæhn.

Tvangsinndrevet

Et gjeldsbrev kan drives inn av namsmannen. Ettersom Gjeldfinans sendte brevet til inkasso, trekkes nå over 8000 kroner hver måned direkte fra parets inntekter for å betale rådgiverfirmaet.

– Vi kom til Gjeldfinans for å få hjelp, og har hele tiden oppfattet at vi kun skulle betale dersom det kom en løsning vi ønsket.

– Nå vil vi advare andre i vår situasjon om å ikke gå i samme felle, sier ekteparet.

AVVISER AVTALE: Rune Austigard, daglig leder i Gjeldfinans, mener Anders og Bente aldri fikk noen «no cure, no pay»-avtale. Foto: TV 2 hjelper deg

Avviser avtale

Til TV 2 hjelper deg sier Rune Austigard, daglig leder i Gjeldfinans, at ekteparet Auganæs aldri fikk noen «no cure, no pay»-avtale.

Ifølge han er årsaken at saken deres var for komplisert og gjelden for høy i forhold til hva de i utgangspunktet kunne låne opp på huset.

– Vi kan ikke tilby alle folk «no cure, no pay». Først må vi gjøre et godt stykke grunnarbeid og se om saken egner seg, og først når vi har en løsning kan vi tilby kunden en slik avtale, sier Rune Austigard.

Han mener at siden paret skrev under på gjeldsbrevet, så beviser det at de var enige i at de skulle betale Gjeldfinans uansett.

– Et gjeldsbrev er et dokument som er veldig sikkert, og krever vitner. Det er ingen som skriver under et gjeldsbrev uten at de er enige med innholde, mener Austigard.

På spørsmål om han synes det er rimelig at gjeldsofrene blir sittende igjen med høyere gjeld mens firmaet får honorar, kommer svaret kontant:

– Ja, når vi har jobbet i to år for dem og fått gjort så mye, så jeg ser ikke problemstillingen.