Videoen som TV 2 har fått tilgang til, viser tre gutter som går til brutalt angrep på en medelev.

Den grove volden ble utført i et friminutt torsdag formiddag.

Rektoren ved skolen beskriver angrepet som forferdelig.

– Dette er en grov voldshendelse, og noe vi slår hardt ned på, sier rektor Camilla Mehl til TV 2.

Hun forteller at lærere fikk stoppet det brutale angrepet. Skolen har hatt samtaler med de involverte og deres foresatte, men hun vil ikke si noe om hva som er bakgrunnen for volden.

Elevene er utvist

– Det har vært en meningsutveksling på sosiale medier som eskalerte i denne slåsskampen. Jeg vil ikke gå inn på hva elevene har sagt, men de vet at dette blir anmeldt og de aktuelle elvene er utvist, sier rektoren.

Forebyggende avdeling ved Sentrum politistasjon har hatt flere møter med den videregående skolen i forbindelse med andre voldsepisoder. Men Oslo handelsgymnasium er ikke alene om å ha slike hendelser.

– Det er ikke veldig ofte vi ser det, men vi er klar over at det skjer, men at det ikke i alle tilfeller blir anmeldt, sier leder for forebyggende enhet ved Sentrum politistasjon, Anette Rødsand Lund til TV 2.

Leder for forebyggende enhet ved Sentrum politistasjon i Oslo, Anette Rødsand Lund, sier at politiet ser svært alvorlig på voldshendelsen torsdag. Foto: Ingvild Gjerdsjø

Oslo handelsgymnasium opplyser at den voldsutsatte eleven ikke trengte legehjelp. Rødsand Lund sier at politiet ser svært alvorlig på voldsepisoden, og vil starte etterforskning så fort det foreligger en anmeldelse.

– Kan føre til hodeskader

– Opplever dere at ungdom ikke forstår alvoret i å utføre så grov vold?

– Nei, noen ganger så lurer du på om de kanskje ikke gjør det. Man burde ikke utsette andre personer for den type voldshandlinger vi ser i denne videoen.

– Fordi det kan få alvorlige konsekvenser?

– Det kan få alvorlige konsekvenser, spesielt hodeskader, når du ligger nede og blir sparket, sier Rødsand Lund.

Hun understreker foreldres ansvar for å bygge holdninger hos barna sine.

– Her er det et holdningsskapende arbeid, både blant skole og foreldre. Foreldre er de viktigste forebyggerne vi har i samfunnet, så vi må få de på banen i første omgang.