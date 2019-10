Disse klubbene spås til å rykke ned: – Kan godt være det er riktig det, svarer treneren

Seks serierunder før sesongslutt ligger det an til å bli et rotterace i bunnstriden av Eliteserien.

– Bunnkampen kommer til å leve helt inn. I fjor var det enormt med spenning og nerver blant bunnlagene i den siste serierunden, og jeg er ganske sikker på at det samme vil skje i år, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Aller verst ser det per dags dato ut for tabelljumbo Ranheim, som har 21 poeng. Men opp til Mjøndalen – som også er på direkte nedrykksplass – er det bare ett poeng. Opp til Strømsgodset er det to poeng.

– Jeg tippet Mjøndalen og Ranheim på direkte nedrykk før sesongen startet, og med seks runder igjen tror jeg fortsatt det er disse to lagene som kommer til å rykke ned, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen reagerer slik på spådommen til Mathisen:

– Jeg synes ikke det er så rart at han tipper oss ned. Jeg blir ikke noe fornærma over det. Det kan godt hende at han får rett. Vi ligger jo under streken, og det er ikke unormalt over det, men vi skal kjempe med nebb og klør for å berge plassen. Vi ser muligheter, sier Vegard Hansen til TV 2.

Heller ikke Ranheim-trener Svein Maalen blir overrasket over tipset.

– Det er ikke noe overraskende at folk spår oss ned. Fram til nå har vi et poengsnitt som ikke holder til noe annet enn nedrykk, da er det lett å forstå dem utenfor som sier det. Men vi som er tilstede her hver eneste dag, vi vet at vi matcher de fleste lagene. Så vi tror at vi gjennom prestasjonene våre, om vi blir litt og litt bedre, tar nok poeng til at vi berger oss, sier Maalen.

Sju kamper uten seier

Selv om det er Ranheim, Mjøndalen og Strømsgodset som per dags dato ligger mest utsatt til på tabellen, er det ikke mange poengene opp til flere lag.

Sarpsborg ligger foran Strømsgodset på målforskjellen. Tromsø har 25 poeng, Lillestrøm 27 og Stabæk og VIF 29.

– Ranheim har ikke vunnet på syv kamper, og har kun scoret tre mål på sine fem siste kamper. Jeg sliter med å se at de skal ha nok kvalitet og energi i laget sitt til å heve seg mot slutten av sesongen. Det at Ranheim i det hele tatt rykket opp til Eliteserien og leverte en fantastisk sesong i 2018 er noe hele klubben kan være stolte av, men neste år tror jeg dessverre mine venner fra Ranheim er tilbake i 1. divisjon, sier Jesper Mathisen.

Det positive for Ranheims del er at de har igjen flere kamper der de i utgangspunktet bør kunne få med seg poeng. Odd (H), Tromsø (B), Stabæk (H), Mjøndalen (B), Lillestrøm (H) og Rosenborg (B) er de gjenværende kampene.