Den 9. oktober rykket politiet ut til en privatadresse på Kapp. Der fant de 15-åringen livløs.

Faren er siktet for drapsforsøk på sin sønn. Han har erkjent forholdet.

Politiet skriver i en pressemelding fredag at tilstanden til 15-åringen er uendret, og at etterforskningen pågår for fulgt.

– Av hensyn til etterforskningen og til den nærmeste familien så kan vi ikke på dette tidspunktet kommentere siktelsen ytterligere. Men dette vil vi komme tilbake til, sier påtaleansvarlig Mari Lauritzen Hasle.

Politiet opplyser at de fremdeles jobber med flere ledd i etterforskningen.

– Denne uken har vi blant annet gjennomført flere avhør i saken. Politiet har nå god kontroll og oversikt over etterforskningsløpet, sier politifaglig etterforskningsleder John Eivind Melbye.

Åstedet i saken er frigitt. Kripos har bistått med tekniske undersøkelser.