Derfor måtte de gi opp den unike bergingsaksjon

Tråleren har fått omfattende skader. Foto: Kystverket

I ettertid er dette blitt beskrevet som en unik nødlosseoperasjon som er gjennomført under svært krevende forhold.

Omfattende skader

Siden januar har Northguider ligget der. Is, vind og strømforhold har gjort at båten har fått mer omfattende skader enn da den gikk på grunn.

– Det er et hull på 15 meter ganger fem meter på siden av båten som vender ned mot sjøen. Skadeomfanget var for stort til at de kunne sveise og tette dette igjen med plater, så vi måtte gi opp og må finne en annen måte å gjøre dette på, sier Bergstrøm i Kystverket.

Runer Bergstrøm, Prosjektleder, Kystverket

Forsikringsselskapet GARD ønsker ikke å kommentere hva bergingsoperasjonen har kostet så langt, men at det blir kostbart er det ingen tvil om.

Rederiet som eier Northguider ønsker å berømme den jobben som er gjort så langt og at det har vært et godt samarbeid mellom alle parter.

Støtter avgjørelsen

– Det er klart at vi vil se båten bort fra Hinlopenstredet. Vi har et pålegg fra kystverket, og vi støtter de avgjørelsene som er gjort på havaristedet, sier Asle Birkeland hos rederiet Opilio på Storebø utenfor Bergen.

Han har selv vært kaptein på «Northguider» og innrømmer at det er litt spesielt å se sin gamle arbeidsplass på denne måten når den ligger der som et nediset spøkelses skip.

– Det er klart at det er spesielt. Jeg var oppe på havaristen i januar og tømte den for utstyr og bunkersolje. Jeg har fått det litt på avstand og jeg er takknemlig for at det gikk bra med folk, forteller Asle Birkeland.

Asle Birkeland er tidligere kaptein på "Northguider"

Når plan A ikke lot seg gjennomføre, må man nå se på andre muligheter til å få fjernet tråleren. Det kan være å få løftet den bort på lektere eller å hugge den opp i biter der den ligger.

Utfordrende værforhold gjør at man vurderer en ny oppstart igjen første august i 2020. Det jobbes med nye planer nå.

– Er du skuffet over at dere ikke klarte å fjerne båten nå?

– Vi er jo skuffet over at båten ikke er borte, derfor er vi glad for at vi fikk fjernet alt av forurensning tidligere i år, sier Bergstrøm.