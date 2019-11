Ekspert advarer gravide mot apparat til hjemmebruk

Mange gravide kjøper ultralydapparat, en såkalt doppler, slik at de kan lytte til babyens hjerte.

I forum på nettet skriver gravide kvinner at de bruker apparatet for å være trygge på at det går bra med barnet i magen. Men ekspertene er kritiske.

Ingen kontroll på apparatene

I USA advarer amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) mot å kjøpe og bruke slike apparater selv. De skriver på sine nettsider at dopplere er medisinsk utstyr.

De advarer mot at personer som ikke er fagfolk kan bruke en doppler på feil måte eller for lenge, og at ultralydbølgene kanskje kan utsette fosteret for skade.

Seniorrådgiver Lars Klæboe i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i Norge sier dette:

– Disse kan man få kjøpt på nett fra hvor som helst, og vi vet aldri hva slags dopplere som selges rundt omkring i verden. Vi er ganske tydelige på at man ikke bør kjøpe sånt utstyr selv.

Det føres ingen kontroll med slike apparater og dette er noe direktoratet ønsker å følge mer med på i tiden fremover, ifølge Klæboe.

Han legger til at de dopplerne direktoratet kjenner til, er så svake at de ikke har grunn til å tro at de er helseskadelige.

– Betryggende

Helsekontrollen har vært i kontakt med flere gravide via Facebook som sier de bruker doppler fordi de har spontanabortert tidligere, og at apparatet gir dem en trygghet. Og på et nettforum skriver en gravid som bruker doppler:

– Synes det er betryggende når angsten for om alt er bra der inne har kommet snikende.

Ingen garanti

Jordmor Stine Lønne Wigestrand ved Oslo Jordmor- og Ultralydklinikk er klar på at det å høre en hjertelyd ikke gir en garanti for at babyen har det bra.

– Det kan gi en falsk trygghet. Gravide har ikke nok kunnskap til å vurdere om babyen har det bra bare ved å lytte på hjertelyden. Det er flere ting som spiller inn som gir informasjon om akkurat det.

Det er fødselslege ved Ullevål Sykehus, Thorbjørn Brook Steen, enig i.

– Hvis du sitter i ditt eget hjem og tenker jeg må høre på barnet fordi jeg synes ikke det har beveget seg, så er ikke en normal puls en garanti. Du kan ikke vite at barnet har det bra.