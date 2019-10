Klopp forundret over United-optimisme

Lad opp til Manchester United - Liverpool søndag fra kl. 10 på TV2.no.

Liverpool er i fryktinngytende form for øyeblikket. En feilfri start på sesongen kan bli fulgt opp med nok en trepoenger mot erkerivalen Manchester United på Old Trafford søndag ettermiddag.

– Som et konstruert bananskall

Blir det seier, vil Liverpool tangere Manchester Citys rekord på 18 Premier League-seirer på rad.

Men manager Jürgen Klopp bryr seg lite om statistikk, historie og det faktum at det er United som er motstander.

– Det er som å konstruere et bananskall. Det er det alle vil se. Verden er et sirkus, vi er i sentrum. Noen vil at vi skal vinne, noen vil at vi skal tape. Jeg blir ikke påvirket av det, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp på en pressekonferanse fredag.

Liverpool og United kommer til søndagens kamp i vidt forskjellige forfatninger. Ligalederen har virket ustoppelige, scoret 20 mål, sluppet inn kun seks. United på en skuffende tolvteplass har kun vunnet to kamper, scoret ni mål, men samtidig bare sluppet inn åtte.

I forkant av oppgjøret har Ole Gunnar Solskjær og United-leiren ytret at det er et perfekt tidspunkt for klubben å møte rivalen Liverpool på. Det forundrer Klopp.

– Jeg tror ikke det er mange lag som ville elsket å spille mot oss for øyeblikket. Det ser ut som Manchester United er det eneste laget som ønsker å spille mot oss. Vi må sørge for at det er en misforståelse, sier Klopp.

Har forståelse for Solskjær

Han er klar på at han ville gjort det samme om han var i Solskjærs situasjon før en kamp som denne. Og for ikke lenge siden var faktisk Klopp i en lignende situasjon.

For statistikken, som Klopp ikke ofrer en tanke i opptakten til kampen, viser at han faktisk hadde én seier mindre enn Solskjær på sine første 29 kamper som Liverpool-manager.

– Oppstyret er rundt oss. Vi er ikke så involvert. Vi vet om det og kjenner på det, men det er en positiv del av det, sier Klopp.

Uniteds håp er at kampens størrelse og det faktum at den spilles på Old Trafford skal gi laget et løft i det som har vært en tøff periode uten seier på én måned.

– Vi ønsker å skape og bruke atmosfære på vårt stadion, som på Anfield er veldig hjelpsomt. Old Trafford er ikke så verst når det kommer til det også. De er nok på tå og venter på oss. De har sagt at vi er den perfekte motstander, sier Klopp.

Flirte av norsk journalist

Men noe tips til Solskjær i den krevende perioden nordmannen går gjennom ville ikke Klopp komme med. Han flirte rått da en av de norske journalistene spurte om han kunne komme med råd til managerkollegaen.