Ødegaard-statistikken som imponerer: – Det gjør ham gull verdt for treneren

At Martin Ødegaard har en høy stjerne hos Real Sociedad-trener Imanol Alguacil er det ingen som helst tvil om. Sju kamper ut i årets La Liga er 20-åringen den eneste i stallen hans som har spilt samtlige 720 minutter.

– Veldig imponerende. Slike ting gjør ham gull verdt for klubben, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller om statistikken.

Guillem Balague, en mann som har fulgt La Liga i en årrekke som fotballjournalist, mener statistikken vitner om at Real Sociedad er mektig imponert over mer enn Ødegaards lekre detaljer på banen.

– Det Real Sociedad har fortalt meg er at de allerede etter første økt skjønte at Martin kunne gjøre dem bedre. Han ble umiddelbart en spiller som klubben ønsket å bygge opp spillet sitt rundt. Samtidig har han tilført dem personlighet, tydelighet og forutsigbarhet. I tillegg har han vist seg som en leder. Det er nydelig å se alt dette, Martin ble på en måte den siste biten i puslespillet som Real Sociedad trengte. Han har gjort dem bedre, sier Balague.

Har blitt mer profesjonell

I et intervju med TV 2 for tre uker siden, var Martin Ødegaard åpen og tydelig på at han har lagt ned en helt spesiell jobb på treningsrommet de siste to årene. Blant annet har nordmannen hatt en egen personlig trener de siste to årene.

– Treningen med laget er stort sett bare på en halvannen time. Det er bare en liten del av dagen. Jeg bruker mye mer tid på treningen før og etter enn selve fotballøktene. Jeg har gjort en god jobb de siste årene, og har tatt store steg både mentalt, fysisk og på banen, sier Ødegaard.

Ødegaard er i styrkerommet hver eneste dag.

– Jeg har nok jobbet godt i alle år, men jeg har blitt eldre og har nok tatt store steg på treningsbiten. Jeg er blitt mer profesjonell på det og på kosthold. Det har nok hjulpet, sier Ødegaard til TV 2.

Han er klar på at treningen i styrkerommet langt i fra har handlet om å pumpe biceps. I stedet har han jobbet målrettet for å prestere på banen.

Det har vist seg å gi belønning. TV 2s Jesper Mathisen mener jobben på styrkerommet har bidratt til å ta Ødegaard til et nytt nivå.

– Martin Ødegaard har blitt Norges viktigste spiller. Det er ikke fordi han har blitt bedre teknisk eller fordi han tar bedre valg, men han har utviklet fysikken sin. Han har gått fra å være en fantastisk offensiv spiller til å bli en komplett fotballspiller, sier Mathisen.