Brukte en halv million på oppussing – resultatet ble sjokkerende

– Jeg vet ikke hvor mange tekstmeldinger, telefonoppringninger og hvor mange mail vi har sendt. Vi fikk ikke tak i de, sier Karin.

Paret har fortsatt ikke fått noe dokumentasjon på arbeidet som er utført.

Kjøkkenet feilmontert

Takstmann Roger Andersen i Taksteksperten AS kommer for å vurdere arbeidet som er gjort. I tillegg til å være takstmann, har han også mesterbrev som tømrer- og byggmester.

Andersen undersøker skap etter skap på kjøkkenet og liker ikke det han ser.

– Her er fare for at hele fryseskapet faller fra hverandre, sier han.

– Her er det fysisk umulig å ta ut skuffen. Skapet er feilmontert og det er et eller annet her som er veldig skjevt, legger han til.

– I oppvaskmaskinen skal det være en metallskinne øverst som skal sørge for at all varmen som kommer opp ikke skal trekke inn og ødelegge platen, men den er ikke montert, sier han.

Når han åpner hjørneskapet der gryter skal oppbevares, får han seg en overraskelse.

ØDELAGTE FRONTER: Håndverkerne skrudde skruer gjennom frontene slik at deler av kjøkkenet må erstattes.Foto: Jan Kenneth Bråten

Laget hull i veggen

– Oj sann, her har vi det skjeve tårnet i Pisa. Her er jo alt løst, sier han.

Andersen reagerer på hvordan benkeplaten er montert.

– De har altså skjært ut i gipsveggen og dyttet hele benkeplaten inn. Det har jeg aldri sett før, sier han.

– Her er det så mye galt at jeg faktisk tviler på at disse som har montert kjøkkenet noen gang har montert kjøkken tidligere, fastslår han.

Flere feil i andre rom

Det er ikke bare kjøkkenet som er problemet. I stuen er det en synlig høydeforskjell mellom vinduslistene, og spottene er montert skjevt i forhold til hverandre.

I gangen i annen etasje klarer ikke eksperten å la være å le.

– Beklager at jeg ler, men her har de snudd døren. På denne døren er speilen riktig, altså ned. Mens døra ved siden av har den samme speilen opp. Med andre ord, den ene døren er montert på hodet, sier han.

På badet renner vannet fra badekaret rett ut på gulvet.

– Her kunne de ha laget en ordentlig overgang eller laget sluk, men sånn som det er gjort nå er feil. Her vil vannet renne utover hele gulvet, fastslår Andersen.

– 500.000 kroner for dette stykke arbeid høres voldsomt mye ut, særlig sett opp mot hva de har fått levert. Her er det så mye feil og mangler at de må gjøre mye om igjen, sier Andersen.

VANN PÅ GULVET: Det nye badekaret kan ikke brukes for vannet renner rett ut på gulvet. Foto: Jan Kenneth Bråthen

Elektriske feil

Det elektriske arbeidet er så omfattende at el-takstmann John Henrik Leere i Norsk Elektro Kontroll AS kommer inn to ganger for å gi en grundig vurdering.

Uten noen dokumentasjon på det elektriske arbeidet må han prøve seg frem for å finne ut hvilke kurser som går hvor. Han reagerer allerede da han ser litt nærmere på stikkontaktene i stuen.

– Inne i en sånn ledning er det syv tråder. Her er det tre stykker som ikke er koblet til. Dette var ikke bra, sier han.

Også på badet får han seg en overraskelse.

– Dimmer og stikkontakter, det er en dårlig kombinasjon. Det er nødt til å gå galt, sier Leere.

Han undersøker også jordingen i sluket.

-Oj, ikke noe tilkobling, sier han.

I en annen stikkontakt er det en type ledninger som er ikke tillatt.

– Hvis dere skal få det til å bli en lovlig installasjon, så må dere få inn en installatør som må ettergå og dokumentere alt som er gjort. Vi snakker nok kanskje et sted mellom 150.000-200.000 kroner, sier Leere.

– Vi betalte de faktisk 150.000 for det elektriske, sier Karin.

Firmaet konkurs

Firmaet har nå slått seg konkurs. Ifølge advokat Ola Fæhn i Forbrukeradvokaten.no finnes det da tre muligheter.

– Du kan sjekke om det er noen forsikringer som er aktuelle. Du kan sjekke om jobben er gjort så dårlig at privatpersoner i selskapet må ta ansvaret for tabbene, og den siste muligheten er hvis et styremedlem eller en aksjeeier har forsøkt å tømme selskapet. Da kan det være aktuelt å forfølge saken mot styreleder eller et annet selskap, sier Fæhn.

Christina fortviler over situasjonen som familien har havnet i.

– Det er feil på feil på feil. Vi har et hus uten godkjente papirer og vi har ikke råd til å betale mer enn det vi allerede har gjort. Det er vondt, sier hun.

KONKURS: Firmaet Kodar Elektro & VVS AS har slått seg konkurs. Daglig leder Mostafa Alami driver fortsatt to andre firmaer.

Driver andre firmaer

Daglig leder Mostafa Alami i firmaet som nå har slått seg konkurs, driver fortsatt to andre firmaer. TV 2 hjelper deg prøver derfor å oppsøke de ulike firmaadressene for å få svar.

En av adressene viser seg å være en åpen plass på Økern uten noen bygg. På en annen adresse er det tegn til at firmaet som nå er slått konkurs har holdt til, mens på den siste adressen er det ingenting som tilsier at noen av hans firmaer drives.

TV 2 hjelper deg har siden mars prøvd å få til et intervju med Mostafa Alami for å få svar på kritikken. Det har vi ikke lykkes med. Karin og Christina ønsker nå å advare andre.

– Vi ønsker at andre som har brukt eller vært borti disse folkene at de får profesjonelle folk til å komme og sjekke arbeide som de har gjort. I hvert fall det elektriske, avslutter Karin.