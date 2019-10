Først realitykjendis, så rølpeartist, før han i fjor høst kapret jobben som programleder i NRK-showet «10 på topp».

Stian «Staysman» Thorbjørnsen (37) er etter alt å dømme et multitalent, men bedyrer at det er langt ifra sannheten.

– Det er ikke noe jeg sier for at noen skal si «Stian du er så flink», men jeg eier ikke talent. Jeg er veldig middelmådig i alt. Jeg må jobbe hardt, jeg har ikke noe annet å spille på, ler den blide østfoldingen når God kveld Norge møter ham backstage på NRK.

Ingen favoritt

I «10 på topp» presenterer han tidligere musikkslagere, mens han og kameraten Lasse Jensen i duoen Staysman & Lazz produserer egne hits på løpende bånd.

– Vi er ikke musikkjournalistenes favoritt, men det har jo heller aldri vært en ambisjon da. Norge er jo litt rølp. Folk er glad i å ta seg en fest, sier han.

Thorbjørnsen vil at musikken deres kun skal være kompromissløs moro.

– På en Staysman & Lazz-konsert er det lov å slippe ned skuldrene og være litt «iddiot», og det tror jeg faktisk alle har godt av innimellom.

Mange reisedøgn

Med mer enn 100 konserter i 2018, og TV-jobben ved siden av, blir det mange dager på farten.

Heldigvis har artisten en tålmodig kone hjemme i Fredrikstad, Tina Thorbjørnsen, som han ikke får rost nok. Hun holder nemlig fortet når han er borte, og tar seg av sønnen deres, Lennox (5).

– Det er klart at når jeg er så mye borte som jeg er, så blir det litt sånn: «Her kommer jeg hjem og skal liksom ha mine regler på ting», det blir jo bare tullete. Bra jeg har en kone som kan styre med de greiene der, sier han.

– Klikker for kona

Men selv om fru Thorbjørnsen er svært så tålmodig, er det ifølge Staysman én ting også hun kan få litt nok av: – tvangstankene hans.

– Det går på sånne ting som at jeg må sjekke alle skap før jeg legger meg. Jeg er redd for at noen står inni skapene. Jeg må sjekke under senga også. Hjemme, og på hotellrom. For min største frykt i livet er å våkne opp og så er det noen i rommet, sier han.

Stian ler lettere beskjemmet, og drikker mer av kaffen – som visstnok er det eneste han har på «raideren» hos NRK.

– Så «klikker det» for kona mi da, når jeg driver med de skap-greiene. Skrur på lyset og skal sjekke skap når hun har lagt seg. Det er ille å ha det sånn! Nå er det sikkert noen folk som kontakter meg og tilbyr meg hjelp. Og det trenger jeg jo forsåvidt, ler artisten.