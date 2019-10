Det får Budstikka opplyst.

Under et fengslingsmøte første uka i oktober ba politiet om forlenget varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Han ble også begjært holdt i fullstendig isolasjon de første to ukene av denne perioden.

Politiet har nå bedt om ytterligere to ukers full isolasjon for den draps- og terrorsiktede 22-åringen, og Manshaus selv samtykker altså til dette.



Dermed vil han ha sittet tolv uker i fullstendig isolasjon når de to ukene er omme.

Etter fengslingsmøtet 7. oktober, skal ikke Manshaus ha opplyst at han hadde opplevd noen negative effekter av selve isolasjonen.

Manshaus er siktet for å ha utført et terrorangrep mot Al-Noor-moskeen i Bærum i sommer og for drap på sin 17 år gamle stesøster. Han har innrømmet de faktiske forhold, men nekter straffskyld.