Fulgt av politiet i årevis – nå er gjenglederen tiltalt

Den 28 år gamle mannen har norsk-albansk bakgrunn. Han har vokst opp på Holmlia.

Politiet har flere ganger pekt han ut som lederen av «Young Bloods», som har blitt omtalt som en av Norges farligste kriminelle miljøer.

– Han ser ikke på seg selv som en gjengleder. Han er en blant mange kompiser, sier mannens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien.

– Samtidig er det klart at han er en person som blir lyttet til og som nyter respekt. Det er ikke fordi han har makt over noen, men fordi han mener og gjør ting som det står respekt av, sier han.

Gjenglederen er ikke tidligere straffedømt, men nå risikerer han sin første dom.

Skyting i 2012

Oslo statsadvokatembeter har tatt ut en tiltale mot 28-åringen, som anklages for å ha vært involvert i flere alvorlige saker som ligger noen år tilbake i tid.

I 2012 ble en mann, som ifølge politiet tilhører den kriminelle gjengen Furuset Bad Boys, skutt utenfor en boligblokk på Furuset i Oslo.

DRAPSFORSØK: En mann tilknyttet gjengen Furuset Bad Boys ble skutt utenfor en boligblokk på Furuset i Oslo i 2012. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Sammen med en annen mann er 28-åringen tiltalt for å være en av flere initiativtakerne til skytingen, som påtalemyndigheten mener var et forsøk på et overlagt drap.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, men han erkjenner straffskyld for medvirkning til legemsbeskadigelse, sier forsvarer Bratlien, som ikke ønsker å utdype hva han mener med dette.

Den andre mannen som er tiltalt i drapsforsøk-saken forsvares av advokat Kumrije Rusiti. Hun har ikke besvart TV 2s hendvendelser fredag ettermiddag.

– Involvert i voldelig kidnapping

I 2015 ble en mann kidnappet i sin egen BMW på Holmlia i Oslo. Han ble deretter fraktet til en leilighet hvor han ble holdt fanget og grovt mishandlet i nærmere to døgn.

Politiet var så bekymret for offeret at de fryktet at han var død. Mannen var svært forkommen da han ble sluppet fri ved et skogholt syd i Oslo.

Da offeret skulle vitne i retten, måtte de tiltalte gå ut. Tre personer, som ifølge politiet er tilknyttet Young Bloods, ble dømt til fengsel for å ha utført bortføringen og volden.

Politiet mener ifølge tiltalen at den 28 år gamle lederen bestilte kidnappingen. To andre menn på henholdsvis 30 og 32 år er tiltalt for det samme. Politiet mener at også de har tilknytning til Young Bloods.

Gjenglederen nekter straffskyld, ifølge forsvarer Bratlien.