Da TV 2 møtte hele Vasstrand-familien for å snakke om den nye serien «Funkyfam», peilet samtalen seg fort over på Jørgines pøbeltid i Italia.

Ikke et glansbilde

I serien følger man hele familien Vasstrand i deres hverdag.

Den solbrune og veltrente kjernefamilien er opptatt av å vise at det er mer under den billedskjønne fasaden, og at familien har gått gjennom tøffe tider som alle andre.

Derfor snakker både mamma Trude (55) og Jørgine (30) om en ungdomstid som var preget av mye rebelsk adferd.

Fryktet det italienske miljøet

Vi kjenner Jørgine Vasstrand som hele Norges treningsguru. Hun har en enorm fanbase, som ikke har blitt noe mindre etter Skal vi danse-deltakelsen.

Trude forteller at trebarnsmoren ikke alltid har vært like sjarmerende som hun er i dag. Faktisk var Jørgine så lite medgjørlig at moren måtte gjøre drastiske grep – sende henne tilbake til Norge og besteforeldrene hennes, når resten av familien bodde i Italia.

– Jeg kjente at jeg ikke greide å håndtere henne. Jeg syns det var for vanskelig, sier Trude.

Datteren skulket skoletimer, rømte hjemmefra og slåss. Dette førte til at moren ikke trodde Jørgine kunne leve i Italia.

55-åringen forklarer at Italias kultur er ekstrem, på både godt og vondt, og at hun ikke tok sjansen på at rebellen skulle vokse opp i det landet.

^ STOR FAMILIE: Jørgine Massa Vasstrand, Morten Sundli, Trude Vasstrand, Noah Menozzi Vasstrand, Silas Massa Vasstrand og Emil Massa Vasstrand utgjør hovedpersonene i «Funkyfam»-serien. Foto: Espen Solli/TV 2

– Det er mer rus i Italia, det er lett tilgang til kokain og man begynner å gå på nattklubber som 14-åring.

Jørgine forteller at moren gjorde et riktig valg med å sende henne til Italia. Skal vi danse-stjernen beskriver pøbelstrekene som en del av historien hennes, og at hun derfor ikke er redd for å dele dette på TV.

– Det er ingenting jeg gruer meg til å se på TV. Jeg gruer meg ikke til å se at jeg er sjefete, eller at jeg var en drittunge da jeg var ung. Det er litt sånn... ferdig med den saken.

Redd for mamma

Noah Vasstrand (17), den yngste i søskenflokken, mener han er ganske lik storesøsteren Jørgine.

Likevel har han ikke funnet på like mye fanteri, og det tror han at det er et enkelt svar på.

– Jeg er nok mer redd for mamma enn det Jørgine var, sier han, til latter fra moren som sitter ved siden av.

Se intervjuet i videovinduet øverst i saken.

Fitnessbloggeren forteller at hun heller ikke frykter at hennes egne tre barn skal bli like uhåndterlige som henne.

– Jeg tror det godt skal gjøres at noen av våre barn blir like umulige som jeg var. Hvis det skjer, så har jeg i alle fall erfaring med å være vanskelig, sier hun med et smil og gløtter bort på ektemannen Morten Sundli (29).

«Funkyfam» har premiere mandag 21. oktober på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo. Om du vil se Jørgine på skjermen før den tid - se Skal vi danse på TV 2 lørdag kl 19.30.