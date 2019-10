Bodø kommune og deres selskap Bodø Spektrum bestemte fredag formiddag at de krever kompensasjon av kunstgressleverandøren ProTurf - etter at deres gamle bane ble videresolgt til Kroatia.

Som TV 2 har avslørt skulle den ødelagte banen opprinnelig kastes i Estland, men det skjedde aldri.

Bodø kommune betalte 571.000 for at kunstgresset skulle fjernes og kastes på forsvarlig måte.

Det er ikke bestemt hvor stort kompensasjonskravet vil være.

ASIs eier Raul Lättemägi innrømmet til estisk media i går at banen som er videresolgt og lagt på nytt i Zagreb, er Bodø/Glimts gamle treningsbane.

Bryter samarbeidet

Til TV 2 sier ProTurf at de forstår at Bodø kommune føler at de har blitt ført bak lyset.

– Det er den samme opplevelsen vi sitter med. Vi kutter derfor samarbeidet med ASIE, sier Frans Gøran Rønning.

ProTurf har ikke lenger tilliten til det estiske selskapet og mener den estiske bedriften har lovet at banen skulle resirkuleres.

– I vår kommunikasjon med ASIE står det svart på hvitt at banen skal resirkuleres 100 prosent, sier Rønning og henviser til kommunikasjon med selskapet.

Betalte 480.000

ProTurf opplyser at de betalte 48.000 euro, altså nærmere 480.000 kroner, til ASIE.

– Når de så har solgt banen videre, uten at vi har visst om det, så mener vi at de har brutt den avtalen vi hadde. Selve fjerningen av en kunstgressbane er et nullsumsoppdrag for oss. I dette tilfellet var betalingen for fjerning og deponering rett i overkant av 500.000 kroner, og forventningen var selvfølgelig at de holdt seg til avtalen.

ProTurf ønsker videre dialog med Bodø kommune for å løse saken, og at de kan kreve kompensasjon sammen.