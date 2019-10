Islamisten Mohyeldeen Mohammad ble tidligere dømt i Borgarting lagmannsrett til to år og tre måneder i fengsel, men anket saken.

Fredag skjerpet derimot Høyesterett straffen. Straffen ble hevet med tre måneder, opplyser advokatselskapet Matrix på Facebook.

Dermed er Mohammad dømt til to år og seks måneders fengsel for terrortrusler mot stortingsrepresentant Abid Raja (V).

Truslene ble fremsatt i en videotale på YouTube.

Straffeutmålingen var i samsvar med aktors påstand.

Mohammad har hatt advokat Brynjar Meling som forsvarer, mens advokatene Olle Nohlin og Halvard Helle har representert Raja.

– Raja er kjempefornøyd med dommen. Han er glad for at dette er tilbakelagt og at det er et riktig resultat. Dommen speiler hvordan det er å bli truet av landets verste ekstremistmiljø og leve med det i flere år. Både straffen og oppreisning speiler at det har vært en forferdelig belastning for Raja. Samtidig synes jeg dette er en viktig kamp å ta av en politiker. Man skal ikke tåle hva som helst, sier Nohlin til NTB.