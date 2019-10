Ifølge Barbies egen nettside, vil det den 23.oktober klokken 20:00 norsk tid bli mulig å leie dukkens ikoniske feriehus i California, i menneske-størrelse.

Tilbudet er et samarbeid mellom Airbnb og Barbie i forbindelse med Barbie-dukkens 60-årsdag, og er ifølge nettstedet ikke en konkurranse.

Likevel må man være rask, da det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder. Blir man først får man disponere hele det store huset for to netter, og kan ta med seg tre heldige venner.

Personlig kino og «infinity-pool»

Det enorme huset er gjennomført til fingerspissene i Barbie-stil.

I tillegg til en overvekt av rosa og hvite detaljer, finner man blant annet fasiliteter som «infinity pool», personlig kino, hobby studio, sportsarena, meditasjonsrom og fullt utstyrt kjøkken.

BARBIE-STYLE: Huset er gjennomført med velkjente Barbie-effekter i menneske-størrelse. Foto: Airbnb

Gjestene vil også få besøk av hårstylister, kunne delta på interaktivt kokkekurs med en av Malibus fremste business-kvinner, Gina Clarke-Helm, og personlig bak-kulissene-tur til Columbia Memorial Space Center sammen med pilot og romfartsingeniør Jill Meyers.

Populær og kritisert dukke

Barbiedukken ble lansert for første gang under en leketøysmesse i New York i 1959, og to år senere kom også mannsfiguren «Ken». I følge Aftenposten ble dukkene ble oppkalt etter Barbie-skaperen Ruth Handlers barn, – Barbara og Kenneth.

DRØM SØTT: Her kan du overnatte i Barbies egen seng. Foto: Airbnb

Gjennom årene har dukken blitt produsert i ulike varianter og utseende. Selv om dukken har vært en populær leke i mange generasjoner, har den også måtte tåle mye kritikk på grunn av sitt urealistiske utseende med sin smale midje og tynne, lange bein.

Dette ble det endringer på blant annet i 2016, da produsenten innførte tre nye kroppsformer, – «kort», «lang» og «formfull».

I 2019 ble det også mulig å kjøpe kjønnsnøytrale dukker i butikkene.