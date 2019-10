Ved siden en brakende og suksessfull musikk-karriere, har den britisk-norske DJ-en Alan Walker, også stor interesse for bil.

Allerede som 19-åring kjøpte artisten sin første superbil – en Audi R8 Spyder. Den gangen hadde han ikke en gang førerkort – og mye har skjedd siden da.

Tidligere i år avslørte Walker at han har ryddet plass til en ny – og enda heftigere superbil i garasjen.

Denne gangen har 22-åringen gått for en cabriolet av det mildt sagt eksotiske slaget. Det nye gliset er en Ferrari 488 Spider, som koster rundt 3,5 millioner kroner ny i Norge.

670 hk!

Bilen kom første gang på markedet tilbake i 2016, og er en av de heftigste cabrioletene Ferrari noen gang har laget. Nye 488 Pista Spider er riktignok raskere, men dette er uansett en brutalt rå bil.

Her sitter nemlig Ferrari sin prisvinnende V8-er på 3,9 liter. I 488 Spider yter den 670 hk ved 8.000 omdreininger og 760 Nm.

Selv om bilen kun har drift på bakhjulene, klarer den sprinten fra 0-100 på imponerende 3 sekunder. 0-200 km/t er i mål på 8,7, mens toppfarten er minst 325 km/t, lover Ferrari.

Under utviklingen av motoren, har ingeniørene i Maranello jobbet mye for å minimere turbolag. Derfor er dette også nesten fraværende på motorene i 488-serien. Det betyr med andre ord at gassresponsen er lynrask! Ved 2.000 omdreininger i tredjegir oppgir Ferrari gassresponsen til 0,8 sekunder.

Ferraris "miljøbil" byr på 1.000 hestekrefter

Interiøret i Ferrari 488 er veldig førerorientert, og inspirert fra Formel 1-bilene. Illustrasjonsfoto

Ikke den eneste

Alan Walker er langt i fra den eneste artisten i Norge som bruker mye penger på bil.

Alan Walker ble verdenskjent i desember 2015 da han ga ut «Faded». Den har nå over 2,5 milliarder (!) avspillinger bare på Youtube. Foto: Scanpix

Også Mikkel Christiansen i Broiler er en ekte bilentusiast, som har eid en rekke sports- og superbiler.

Broiler-Mikkel har også eid Audi R8, i tillegg til McLaren 570, Ford GT og AC Cobra (replika) – bare for å nevne noen. I dag har Mikkel et omfattende Porsche-prosjekt på gang, som vi i Broom kommer tilbake til.

Her kan du se flere bilder av Ferrari 488 Spider, den tilsvarende bilen Alan Walker kjører i dag.

