NRKs sjokkserie «Exit» har denne høsten fått mange gode anmeldelser.

Dagbladets anmeldelse dro en parallell mellom Jon Øigardens rollefigur og mente det var en Stordalen-lookalike.

–Forskrudd menneskesyn

I Senkveld denne uken er Petter Stordalen gjest og får et spørsmål av programleder Stian Blipp hvem han ligner mest på av de fire ulike rollefigurene i NRKs storsatsning «Exit».

– De fire i tv-serien har et menneskesyn som er helt forskrudd. Jeg har sett alle episodene og synes tv-serien er dritbra. Men at serien skal representere det finansmiljøet jeg har vært endel av i 30 år, er helt feil, sier Petter Stordalen i Senkveld-intervjuet.

– 93 prosent oppdiktning

SENKVELD: Petter Stordalen er gjest i sofaen hos Stian og Helene og snakker om «Exit». Foto: TV 2

Petter Stordalen utdyper at han ikke kjenner til det drøye miljøet som blir skildret i TV-serien. Hotellkongen og gründeren kjenner ikke til finansfolk som er så utagerende som de fire gutta i «Exit».

– Jeg tror det er 93 prosent funnet på og det er ikke representativt. De personene jeg kjenner i finansmiljøet er hardtarbeidende, ordentlige og opptatt av familien sin. Jeg håper jeg er så langt fra de som overhodet mulig, presiserer Stordalen.

Uakseptabel oppførsel

Petter sier videre i intervjuet at han aldri hadde akseptert å jobbe med folk som hadde vært i nærheten av de fire karrakterene i «Exit».

– Det at fire sånne surrebukker skal holde til rundt i Oslo og tro at ikke alle hadde visst hvem de var, kan du bare glemme. Det blir det samme som at folk ikke skulle fått med seg at det var meg hvis jeg hadde gjort noe dumt i byen, avslutter Petter Stordalen.