Melder seg ut av Frp

Det opplyser Keshvari selv i en pressemelding.

– Det er med tungt hjerte jeg har meldt meg ut av Frp, sier stortingsrepresentant Mazyar Keshvari.

Han begrunner utmeldingen med at han ønsker å ansvar og konsekvensene av sine handlinger i reiseregningssaken.

I retten

Keshvari møtte fredag i Nedre Romerike tingrett for å tilstå grovt bedrageri.

Da Keshvari i retten fikk spørsmål om hva slags stilling han har, svarte han:

– Jeg er stortingsrepresentant ut denne stortingsperioden, enten jeg vil eller ikke.

I retten tilstår Keshvari at de reisene han er siktet for, gjelder reiser han har diktet opp. Han innrømmer også at han skjønte at det han gjorde ikke var lovlig da han sendte inn falske refusjoner for reiser.

Aktor erkjenner at strafferammen for grovt bedrageri på 450.000 normalt er omkring fem måneders ubetinget fengsel. Når de nå krever 18 måneder, skyldes dette Keshvaris posisjon som folkevalgt og stortingsrepresentant, hvor det finnes lite rettspraksis.

Aktor Susie Langsem Bergstrand mener man i vurderingen av straff må ta straffeutmålingen i korrupsjonssaker i betraktning. Keshvaris forsvarer John Christian Elden er uenig, og krever at Keshvari må behandles som enhver annen, og ikke straffes ekstra på grunn av sin posisjon som stortingsrepresentant.

Mazyar Keshvaris forsvarer John Christian Elden i Nedre Romerike tingrett fredag. Foto: Stål Talsnes / TV 2

Det var høsten 2018 at Aftenposten avslørte hvordan Keshvari hadde jukset med reiseregninger for 450.000 kroner.

– Jeg har hele veien vært opptatt av å erkjenne det gale jeg har gjort, rydde opp og ta konsekvensene. Det er derfor jeg melder meg ut av Frp, slik at det jeg har gjort ikke kan på noen som helst måte hefte ved partiet jeg har bruk hele mitt voksne liv på, sier Keshvari i en pressemelding.

Beklager

Keshvari har tidligere erkjent forholdene, beklaget og tilbakebetalt pengene. I pressemeldingen gjentar han sin unnskyldning og beklagelse.

– Jeg vil igjen be min familie, kolleger, Stortinget som institusjon og det norske folk om unnskyldning for at jeg i en svært krevende og vanskelig periode i mitt liv har begått feil og handlet galt, sier Keshvari, og fortsetter:

– Dette er noe jeg er veldig lei meg for, angrer dypt på og beklager på det sterkeste. Det smerter meg stort at jeg gjennom mine gale handlinger har satt min familie, kolleger og vervet som stortingsrepresentant i forlegenhet og ikke vist meg tilliten jeg har fått verdig.

Elden sa fredag til TV 2 at hans klient gledet seg til å bli ferdig med saken.