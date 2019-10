Torsdag hastebehandlet Litauens nasjonalforsamling et lovforslag som skal gjøre det lettere for presidenten Gitanas Nauseda å benåde mennesker som har vært på ulovlig etterretningsoppdrag.

Politikeren som fremmet lovforslaget, sa at det ikke var tilfeldig at dette skjedde nå:

– Nå, etter at vi gjennom mediene har blitt kjent med visse nye omstendigheter, har denne lovendringen blitt svært aktuell og det haster med å få den gjennom. Det er grunnen til at vi har bestemt oss for å hastebehandle den her i parlamentet, slik at presidenten skal kunne ta den i bruk, sa Dainius Gaižauskas, formann i sikkerhets- og forsvarskomiteen, til TV 2.

Omstendighetene som han siktet til, er at Russland og Litauen skal ha blitt enige om å utveksle den spiondømte russeren Nikolaj Filiptsjenko og en annen russer mot to litauere og en nordmann.

Sjefredaktør Vaidotas Beniušis i Baltic News Service, som avslørte avtalen onsdag, sier til LRT Radio at det har vært langvarige forhandlinger mellom Litauen og Russland.

– Loven må på plass først

Spiondømte Frode Berg er den eneste nordmannen som sitter fengslet i Russland på grunn av spionasje.

Den tidligere norske grenseinspektøren ble pågrepet i desember 2017 av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva, og ble i april i år dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva. Nordmannen nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen.

TV 2 snakket fredag med en av presidentens nærmeste rådgivere, og offisielt vil vedkommende verken bekrefte eller avkrefte at det foreligger en plan for spionutveksling.

Men på direkte spørsmål fra TV 2 sier rådgiveren dette:

FSB-spionen Nikolaj Filiptsjenko ble i 2017 dømt til ti års fengsel i Litauen. Foto: PETRAS MALUKAS/AFP/NTB scanpix

– Vi må ha denne spesifikke loven på plass først.

Loven det vises til, er den som hastebehandles, og som vil gi presidenten fullmakt til å benåde personer under helt spesifikke omstendigheter.

100 representanter stemte for forslaget, mens fem var avholdende, ifølge voteringen på nasjonalforsamlingens nettsider.

Hemmelig dagsorden

Fra parlamentarisk hold sies det at Litauens president vil kunne signere loven nærmest umiddelbart etter neste plenum i parlamentet. Dette betyr at en utlevering av Frode Berg tidligst vil kunne finne sted tirsdag.

Litauens forsvars- og sikkerhetsråd skal ifølge TV 2s opplysninger ha godkjent utvekslingen med Russland 9. oktober. Vanligvis er det åpen dagsorden om møtene, men denne dagen var innholdet om det annonserte møtet hemmeligstemplet.

Andre land som har foretatt spionbytter, har et tilsvarende lovverk på plass som hjemler utveksling. Nabolandet Estland har siden 2015 gjennomført to utvekslinger med Russland.

I februar 2018 ble en estisk forretningsmann utvekslet med en russisk GRU-agent. De var benådet av presidentene i Russland og Estland, ifølge en pressemelding fra den estiske sikkerhetstjenesten.