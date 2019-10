– Sminke er avgjørende når det kommer til Halloween. Det kan ta et kostyme fra null til hundre, sier Helene Heméra.

Hun har sin egen sminke-kanal på Youtube og over 84.000 følgere på Instagram. I høst er hun også aktuell med sminke-programmet Glow-up på TV 2.

– Sminke er en form for kreativt utløp for meg og jeg elsker at man kan forvandle seg til så og si hva som helst ved hjelp av noen sminkekoster og sminke, sier hun.

Hun har noen enkle tips til både småbarnsforeldre og andre som vil gjøre noe kult og enkelt til Halloween:

Arr eller sår:

– Et triks man lett kan få til med det man har i hus, er å lage sår eller arr med skolelim.

Selv om limet skal være trygt å bruke, anbefaler hun å teste en liten flekk på armen før man setter i gang, for å sikre seg mot allergiske reaksjoner.

SKOLELIM: Skolelim eller flytende latex legges på i striper for å lage arr eller sår. AU: Et sår som dette er enkelt å lage selv.

Lag tre striper på armen og la det tørke litt. Dra så gjennom stripene med en pinsett før det tørker helt, så det blir et lite hakk i hver stripe.





Når limet har tørket går man over med concealer eller foundation, så det blander seg inn med huden.





Legg rød øyenskygge i hakkene.





Avslutt med litt falskt blod i hakkene.





Ønsker du et mer dramatisk arr, kan du bygge på med flere lag med lim, før du går over med concealer/foundtaion, etc.





Istedet for lim kan man også bruke flytende latex, som man får kjøpt i hobbybutikker og lekebutikker før Halloween.





Vil du kun lage et arr, legger du kun én stripe, som du ikke deler på midten.

Falskt spiselig blod

SMAKER GODT: "Blodet" smaker kjempegodt ifølge Sophie Christie Østberg (9)

– Falsk spiselig blod kan du lett lage hjemme. Da trenger du kakaopulver, melis og rød og blå konditorfarge, sier Heméra.

Bland kaka, melis og litt vann til du får en konsistens som tilsvarer tykt blod.





Kjør på med rød konditorfarge.





Bland i blå konditorfarge til du får riktig fargetone (blod ser ofte litt "kaldt") ut.





Putt "blod" i munnen med en skje og smil mens det renner ut (smaker kjempegodt!).

Billig og enkel skjelett-sminke

– Man kan fint legge sminke med et billig kit som man får kjøpt på lekebutikker og hobbybutikker, sier Heméra.

SKJELETT: Marker ut de svarte områdene, før du fyller inn.

Dekk hele ansiktet med en hvit base, la området rundt øyne og midten av nesen være usminket.





Når ansiktet er dekket av hvitt, markerer du ut hvor øynene, nesen og munnen skal være med en svart sminkeblyant eller pensel.





Tegn på svartestriper med blyante/pensel som markerer skinnbein og "skjelettmunn".





Fyll inn med svart sminke rundt øynene og på nesen, samt litt på leppene.





Skyggelegg øyne og kinn med en grå skygge/blyant.





Gå over med hvitt pudder/ufarget pudder der det er hvitt og en svart øyenskygge der det er svart (denne kan du også bruke til å skyggelegge mer). Da begynner ikke sminken å renne utover kvelden (og det ser bedre ut)