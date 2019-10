Enten du liker det eller ikke: Neste uke er det Halloween og mange håpefulle skal ut og samle godteri fra dør til dør. Trenger barnet et nytt kostyme (og du ikke vil lage det selv), er det mange rimelige alternativer i butikkene, som også ser ganske bra ut.

– Jeg syns det er ganske gode kostymer for pengene, sier Kim Christie Østberg.

Sammen med datteren Bea (12) og makeup-artist Helene Heméra, har hun vurdert kostymene i TV 2 hjelper deg sin sjekk.

Helene Heméra elsker Halloween og selv om hun fokuserer mest på Halloween-sminken, er hun opptatt av at også kostymet skal se bra ut.

Kim Christie Østberg er trebarnsmor og lager som regel Halloween-kostymene til barna selv. Det har hun blitt svært god på:

IT: I fjor lage Østberg kostymet til datteren Bea basert på klovnen fra skrekkfilmen IT. Foto: Kim Susan Chirstie Østberg

– Noen dager kan hun lage ting som er så skummelt at det gir deg mareritt, sier datteren Bea Alexandra Christie Østberg.

Hun sier det er viktig at Halloween-kostymet er skummelt, spesielt for eldre barn.

RØDHETTE OG ULVEN: Østberg lager Halloweenkostymene selv. ofte har sminke mer å si en selve kostymet. Foto: Kim Susan Chirstie Østberg

Billige vs dyre

TV 2 hjelper deg har sjekket seks barnekostymer opp mot hverandre. Tre billige og tre dyre. Kostymene er hentet fra Festmagasinet standard, Mye moro, Partyking og Nille.

Juryen har fått se kostymene på og vurdere dem. I tillegg har de gjettet på om kostymene er dyre eller billige.

– Det er ikke like enkelt som jeg kunne tenkt meg at det kunne være, for å si det sånn, sier Østberg.

– Alle kostymene ser bra ut. Ingen av de ser billige ut, sier Heméra.

Testens billigste kostyme, som koster i underkant av 280 kroner, imponerer juryens yngste deltaker:

– Jeg syns det er ganske mye detaljer for noe som koster så lite, sier Bea.

Resten av juryen er enige. De liker at det er en kombinasjon av søtt og skummelt.

Testens dyreste kostyme koster 699 kroner, noe juryen synes er litt i dyreste laget. Samtidig forstår de at det koster litt, da det er mye tilbehør med.

