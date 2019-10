Se Premier League live på TV 2 Sumo!



TV 2 velger ut én kamp som kan vises live fra Premier League-runden som spilles lørdag kl. 16.00. Dette er oppgjøret som TV 2 har kalt for «Tippekampen» og som sendes direkte på TV 2 Sport 1, TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo.



Kommende lørdag vises Tottenham mot Watford fra Tottenham Hotspur Stadium. Neste serierunde lørdag 26. oktober velger TV 2 å tilby Premier League: Målshow som følger de tre kampene som spilles, istedenfor å sende en kamp direkte.

– Manchester United er satt opp med tre søndagskamper i løpet en drøy måned. Dette er kamper som ikke vises på TV i England og som i utgangspunktet ikke kan vises hos oss heller, dersom vi ikke dropper en «Tippekamp», sier fotballsjef i TV 2 Sporten, Eystein Thue.



– Sist vi gjorde dette var 2. juledag i fjor da Ole Gunnar Solskjær debuterte som manager på Old Trafford. Nå gjør vi det igjen fordi vi ikke kan leve med at en så stor del av kundene våre ikke får sett tre United-kamper på en drøy måned. Vi dropper derfor «Tippekampen» 26. oktober for å kunne vise Manchester United mot Brighton søndag 10. november, sier fotballsjefen.



Men også United-fansen vil i følge Thue gå glipp av en kamp i oktober.



– Norwich – Manchester United som spilles søndag 27. oktober parallelt med Liverpool – Tottenham, vil ikke bli vist direkte. Her henviser vi til Premier League Målshow på TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Sumo som vil følge denne kampen samt Arsenal – Crystal Palace tett. Med blant annet bilder av sjanser og scoringer. Manchester Uniteds kamp mot Aston Villa søndag 1. desember vil derimot bli vist direkte, avslutter Thue.



Øvrige Manchester United-kamper som ikke er nevnt her er satt opp som TV-kamper også i England og sendes direkte på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo.



Liverpool dukker opp i flere av «Tippekampene» i november. Både bortekampene mot henholdsvis Aston Villa 2. november og Crystal Palace 23. november samt hjemmekampen mot Brighton 30. november, blir sendt direkte på TV 2 Sport 1, TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo. Tottenham dukker opp igjen i «Tippekampen» lørdag 9. november når Harry Kane og co tar i mot nykommer Sheffield United i London.

Her er «Tippekampene» fremover:



19.10: Tottenham - Watford

26.10: Ingen kamp

2.11: Aston Villa – Liverpool

9.11: Tottenham – Sheffield United

23.11: Crystal Palace – Liverpool

30.11: Liverpool – Brighton



For oversikt over all direktesendt fotball på TV 2s kanaler se her.