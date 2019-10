TV 2 avslører: Over 20 kunstgressbaner er på avveie

Tirsdag kunne TV 2 avsløre at det ødelagte kunstgresset i Nordlandshallen er blitt fraktet ulovlig ut av landet og videresolgt på et annenhåndsmarked på Balkan. Men Bodø/Glimts gamle treningsbane er langt fra den eneste som har blitt fraktet over landegrensene.

Selskapet fra Estland, Advanced Sports Installations Europe (ASIE), som sto bak salget av det nordnorske kunstgressavfallet, har de siste årene nemlig vært knyttet til minst 20 andre norske kunstgressbaner (se liste nederst i saken).

Flere av disse skal ha blitt fraktet ut av landet.

Det viser dokumentasjon og opplysninger gitt til TV 2.

TV 2 har bedt ASIE redegjøre for hvor banene er blitt av, men har ikke ønsket å svare på spørsmålene.

Svært graverende

Den omfattende kartleggingen gjort av TV 2 har tatt utgangspunkt i prosjekter gjort av de norske kunstgressleverandørene Unisport, ProTurf og Norasport, som alle har benyttet ASIE til å fjerne det gamle kunstgresset i flere av sine prosjekter.

Alle tre er blitt spurt om hvor kunstgressbanene er blitt av, men ingen har villet eller kunnet gi en redegjørelse.

– Det jeg vet, er at vi har fått noen sertifikater på at dette er håndtert på riktig måte. Det er det jeg kjenner til. Men jeg vet per i dag ikke om det er blitt gjort, sier Berge Lavik i Unisport.

Kunstgressleverandøren har nå brutt alt samarbeid med ASIE. De ser på TV 2s avsløringer om videresalg av norske kunstgressbaner i Øst-Europa som svært graverende.

Minst 23 baner er enten tatt ut av landet eller på avveie. Grafikk fra TV 2.

– Det er ikke slik det skal foregå. En kommune som bestiller et prosjekt av oss eller en annen aktør, skal være hundre prosent trygg på at det skal bli gjort på en forsvarlig måte. Alle vet jo at dette utgjør en miljørisiko, for å si det pent, sier Lavik.

Han sier at han ikke kjenner detaljene i banene Unisport og ASIE har samarbeidet om, ettersom prosjektlederne for banene det er snakk om, nå har sluttet i bedriften. Han lover imidlertid å koble inn selskapets advokater for å finne ut hva som har skjedd.

Fått garantier

Norasport har ikke besvart e-posten med listen over banene de har ansvar for, men sa i et intervju med TV 2 i vår, at de stoler på at deres kunstgress ikke blir videresolgt, men håndtert på godkjente mottak i utlandet.

– ASIE har garantert overfor oss at de ikke gjør det. Og utover det kan ikke vi være etterforskere selv, sier Lars Woldheim i Norasport, og legger til: