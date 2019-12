Det har allerede gått et drøyt år siden Audi viste oss de første bildene av en helt ny generasjon A1.

Sammenlignet med forrige utgave, har bilen løftet seg betydelig, både når det gjelder komfort, design og ikke minst teknologi.

Nå har vi fått tilgang på den hittil heftigste utgaven av nye A1. Den heter 40 TFSI – og byr på friske 200 hk. Vi snakker med andre ord om Audi sitt svar på Polo GTI.

Hva er nytt?

Nye A1 bygger på VW-konsernets MQB-plattform, den samme som for eksempel Audi Q3 benytter seg av. Det betyr blant annet et nytt understell, og at A1 har vokst i størrelse. Nå måler bilen 4.03 meter i lengderetning, noe som er 56 millimeter mer enn forgjengeren.

Rent visuelt har det også skjedd store ting. Nå har bilen et tydeligere design og skarpere linjer enn før. Spesielt fronten skiller seg ut. Her kjenner vi faktisk igjen designelementer fra verstingen R8! Blant annet gjennom «luftinntakene» over grillen.

Også på innsiden har Audis digitale verden tatt over, med digitale instrumenter (virtual cockpit), samt Audis 10,1 toms infotainmentskjerm.

På vår testbil, altså 40 TFSI-utgaven, er derimot det som befinner seg under panseret kanskje den aller viktigste nyheten. Nå har Audi plassert en 2-liters bensinturbo her. Den yter akkurat 200 hk og blir med det toppmodellen i A1-familien.

Designerne hos Audi har utvilsomt kvesset blyanten da de tegnet nye A1. Her snakker vi skarpe linjeføringer.

Hva er styrker og svakheter her?

Nye A1 har virkelig løftet seg mange hakk.

Det nye, og nesten revolusjonerende interiøret, i alle fall sammenlignet med forrige generasjon, løfter kjøreopplevelsen i A1 til nye høyder. Her er det tydelig at Audi vil servere premium også i sin aller minste modell.

40 TFSI betyr toppmodellen med 200 hk.

Materialkvaliteten er riktignok ikke helt på høyden med de større modellene, men det bør man kanskje heller ikke forvente…

Motoren i A1 40 TFSI er selvfølgelig et høydepunkt i seg selv. Med 200 hk fordelt på 1.125 kg, sier det seg nesten selv at kjøreopplevelsen blir av det morsomme slaget.

Turbomotoren er kvikk, og responderer veldig bra. Klemmer du skikkelig til, opplever vi torque steering så det holder. Du blir med andre ord flink til å holde litt ekstra godt i rattet, når du pusher på gjennom de krappeste svingene.

At A1 40 TFSI er en kvikkas, understrekes i 0-100-tiden, som er i mål på 6,7 sekunder. Det er godt innafor i en liten bil som A1.

Nye A1 leverer jevnt godt på alle områder. Men så er også prisen høy. Testbilen ender nemlig på godt over 500.000 kroner, noe som er MYE for en såpass liten bil.

Du er relativt kresen om du ikke trives bak rattet her.

Hva koster den?

Prisen ender på 517.000 kroner, riktignok inkludert mye utstyr som navigasjonspakke, S-line sportspakke og ikke minst anlegg fra Bang & Olufsen.

Startprisen er 415.000 kroner, så noen billigbil er det uansett ikke.

Klarer du deg med en helt ribbet innstegsmodell, 30 TFSI, faller derimot prisen ned til 292.000 kroner, noe som fort høres mer overkommelig ut. Men da får du også en litt kjipere bil…

"Luftinntakene" mellom grillen og panseret er en tydelig hilsen til den legendariske Ur-quattroen fra 80-tallet.

Hvem er konkurrentene?

Konsern-slektningen VW Polo GTI er naturligvis en opplagt konkurrent. Begge bilene har nøyaktig 200 hk og deler mye av det samme.

Hvite 18 toms felger bidrar fort til rally-assosiasjoner.

Fra Japan kan vi nevne Toyota Yaris i GRMN-utgave. Denne har 210 hk og ligger omtrent på samme prisnivå som A1 40 TFSI.

Skal vi gå etter kjøreegenskaper og glede bak rattet, er det nok Ford Fiesta ST Audi bør frykte aller mest. Denne leverer nøyaktig samme effekt, men har enda et hakk skarpere og mer presise kjøreegenskaper. Dessuten er Forden mer enn 100.000 kroner billigere…

Vil naboen bli imponert?

Det er klart at en turboblå A1 med 200 hk imponerer! Ikke bare går bilen bra, men den ser rask ut også. Den friske blåfargen, sammen med sorte elementer og hvite felger, gir de rally-assosiasjonene Audi ønsker å peke på.

Verstingutgaven av forrige generasjon A1 het bare "Quattro" – og leverte hele 256 hk. Men den nye 40 TFSI-utgaven er for all del morsom, den også.

Broom mener:

Audis minste modell har aldri vært bedre enn den er nå. Det nye førermiljøet leverer den premiumfølelsen du kan forvente i en småbil som dette. Når du legger til innbydende kjøreegenskaper, en solid kraftpakke og et tøft ytre, kan ikke dette bli noe annet enn en god totalpakke.

Så er spørsmålet om den er verdt over en halv million kroner? Det kommer nok helt an på hva du er ute etter. Til samme pris kan du tross alt få en helt ny A4 stasjonsvogn, riktignok med minste motor og lite utstyr.

Uansett: Det ingen kan ta fra A1 40 TFSI, er entusiastfaktoren. Dette er en bil du handler på følelser, og vi kan love deg at morofaktoren bilen leverer tilbake, er såpass at du antagelig fort vil glemme prislappen, selv om den er i overkant…

Testbilen har utstyr for nesten 100.000 kroner. Parkeringspakke, navigasjon og anlegg fra Bang & Olufsen er blant utstyret som trekker mest opp – med en prislapp på rundt 10.000 kroner hver.

Hva mener eierne?

Det ligger inne sju vurderinger av A1 i Brooms bilguide, der det er bileierne selv som gir bilene sine karakterer.

Visst du at?

Minste motor i A1 er bare på 999 cc.

Bilen kan leveres med Bang & Olufsen Sound System. Du får du 11 høyttalere og 560 watt.

Bagasjerommet i nye A1 har økt kapasiteten med 65 liter, til 335 liter.

Audi A1 40 TFSI Motor: 2-liter R4 Effekt: 200 hk / 320 Nm 0-100 km/t: 6,7 sek. Toppfart: 237 km/t Bagasjerom: 335 liter Vekt: 1.125 kg Lengde x bredde x høyde: 4.03 - 1.74 - 1.41 meter. Forbruk blandet: 0,69 l/mil Pris fra: 415.000 kroner Pris testbil: Ca 517.000 kroner

