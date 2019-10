18-åring knivstukket på åpen gate: Minst fem gutter siktet

ÅSTED: Politiet mener det var i dette området, rett ved t-banestasjonen på Veitvet i Oslo, at den 18 år gamle mannen ble knivstukket søndag 6. oktober. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

En 15 år gammel gutt er pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk etter at en mann (18) ble knivstukket på Veitvet i Oslo for snart to uker siden.